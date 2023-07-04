Иран стал девятым членом ШОС, у здания секретариата в Пекине подняли флаг ИРИ.

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). О решении объявлено во вторник, 4 июля, на 23-м саммите ШОС под председательством Индии.

По завершении заседания Совета глав государств - членов ШОС состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Исламской Республики Иран (ИРИ) перед зданием секретариата в Пекине, указали в пресс-службе организации. В мероприятии приняли участие главы дипведомств государств - членов, стран - наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, аккредитованных в КНР, а также представители МИД Китая. На церемонии выступили генсек ШОС Чжан Мин и посол Ирана в КНР Мухсен Бахтияр.

Беларусь может присоединиться к ШОС в 2024 году

Встреча лидеров стран-участниц ШОС проходила в режиме видеоконференции. Президент РФ, обратившись к собравшимся, заявил, что Россия - за скорейшее завершение процесса присоединения к ШОС Беларуси. Это может произойти уже в 2024 году на саммите ШОС, в свою очередь считает секретарь по международным делам Индии Винай Мохан Кватра.

Он добавил, что главы государств ШОС 4 июля официально оформили меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в организацию.

В основанную в 2001 году Шанхайскую организацию сотрудничества входят Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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