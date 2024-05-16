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Politico: РФ поставляет нефть в ЕС через Турцию

Ольга Лебедева
16 мая 2024 г.

Российская нефть по-прежнему поступает в ЕС вопреки санкциям, выяснило Politico. В портах Турции ее перемаркируют под турецкую и поставляют в европейские страны, пишет издание.

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Турецкий порт Джейхан
Турецкий порт ДжейханФото: AP

Несмотря на введенное в начале 2023 года нефтяное эмбарго в отношении РФ, российская нефть по-прежнему поступает в Евросоюз, но под турецкой маркировкой. Об этом в среду, 15 мая пишет американское издание Politico со ссылкой на свои данные, а также результаты расследования, проведенного Центром исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центром изучения демократии (CSD).

Используя лазейки в санкционном режиме, введенном из-за войны РФ против Украины, Москва за 12 месяцев после введения запрета в феврале прошлого года получила до 3 млрд евро за экспорт нефти в ЕС только через три турецких порта - Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин. Эта схема возможна благодаря тому, что ЕС по-прежнему разрешает импорт "смешанного" топлива, если оно помечено как нероссийское, указывает издание.

За год резко возрос нефтяной импорт Турции из РФ и экспорт в ЕС

Исследование также показывает, что за год, с февраля 2023 года, Турция увеличила закупки топлива в России на 105 процентов по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За тот же период экспорт топлива из Турции в ЕС возрос на 107 процентов, пишет Politico.

Это не означает, что все топливо, прибывающее в ЕС из Турции, является российским, подчеркивают авторы материала и указывают на наличие в Турции своих крупных НПЗ. "Но географическое положение нескольких турецких портов в сочетании с экспортно-импортными данными убедительно указывает на то, что значительные объемы российского топлива переупаковываются и передаются дальше", - уверены журналисты Politico.

"Турция стала стратегической остановкой для российской топливной продукции, перенаправляемой в ЕС, что приносит сотни миллионов налоговых поступлений в военный бюджет Кремля", - заявил изданию старший аналитик по энергетике CSD Мартин Владимиров.

Опубликованные ранее исследования также указывали, в частности, на импорт ЕС нефтепродуктов из Индии и Китая, производящих их из сырой российской нефти.

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