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Беларусь стала полноправным членом ШОС

Сергей Ромашенко
4 июля 2024 г.

Беларусь, ранее имевшая в ШОС статус наблюдателя, стала десятым участником организации. На полях саммита ШОС в Астане Путин провел встречи с лидерами ряда стран, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (фото из архива)
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Pavel Byrkin/Sputnik/AP/picture alliance

Участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в четверг, 4 июля, подписали документ, согласно которому Беларусь стала полноправным участником организации. "Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил правителя Беларуси Александра Лукашенко, которого на Западе называют "последним диктатором Европы".

Беларусь, ранее имевшая в ШОС статус наблюдателя, стала десятым участником организации, в которую входят также Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя - Афганистан и Монголия. ШОС основана в 2001 году и ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и противодействии угрозам.

Встречи Путина на полях саммита ШОС

Саммит ШОС в Астане продолжается два дня и завершится 4 июля. Президент РФ Владимир Путин воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать, что у него много друзей несмотря на войну России против Украины, отмечает агентство dpa. На полях саммита он встретился с лидерами целого ряда стран, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

По сообщению китайского государственного телевидения, Си вновь заявил Путину, что он выступает за мирное урегулирование войны в Украине. Одновременно он заверил президента РФ о намерении и впредь сотрудничать с Россией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал переговоры с КНР очень успешными.

Лидеры двух стран убеждены в бессмысленности переговоров об урегулировании в Украине без участия России, сказал он. Россия не была приглашена на инициированный Украиной саммит мира в Швейцарии в середине июня. Не приехал на эту встречу и Китай.

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