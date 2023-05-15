На выборах в Таиланде лидирует демократическая оппозиция

По предварительным результатам, оппозиционные партии "Движение вперед" и "Для тайцев" с большим отрывом побеждают поддерживаемые военными партии.

На парламентских выборах в Таиланде, которые состоялись в воскресенье, 14 мая, с большим отрывом лидируют две оппозиционные продемократические партии - "Движение вперед" и "Для тайцев" (Pheu Thai).

Согласно предварительным результатам, победителем голосования стало "Движение вперед" во главе с Питой Лимчароенратом. После подсчета 99 процентов голосов партия, основанная в 2014 году, получает порядка 151 места в 500-местной Палате представителей - нижней палате парламента Таиланда. Следом идет партия "Для тайцев", членом которой является дочь бывшего главы правительства Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават - она может претендовать на 141 парламентское место.

На третьем месте после двух оппозиционных находится партия "Бхумчайтхай", членом которой является глава Минздрава королевства Анутин Чарнвиракул. По предварительным данным, у нее будет 71 место в парламенте.

Поддерживаемые военными партии теряют власть

Между тем две основные партии, связанные с военными кругами Таиланда, утратили позиции. "Народная государственная сила" (Palang Pracharat) с вице-премьером Правитом Вонгсуваном и "Объединенная таиландская нация" с действующим главой правительства Праютом Чан-Очей по результатам выборов в общей сложности получают лишь 76 парламентских мест.

Лидер "Движения вперед" готов стать премьером

Лидер "Движения вперед" Пита Лимчароенрат заявил в Twitter, что готов стать следующим премьер-министром Таиланда.

Выступая перед журналистами в Бангкоке, он также сообщил, что пригласил пять других оппозиционных партий, включая "Для тайцев", сформировать коалицию.

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