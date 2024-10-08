Конфликт Израиля и Ирана: насколько велик риск эскалации?

Может ли Израиль после ракетной атаки Ирана нанести удар по его ядерным объектам? Эксперты предупреждают, что ситуация на Ближнем Востоке может стать "совершенно непредсказуемой". Удастся ли избежать эскалации?

Насколько велик риск прямой военной конфронтации между Ираном и Израилем и что может послужить сдерживающим фактором для обеих сторон, после того, как 1 октября 2024 года Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив по нему более 180 баллистических ракет?

Как сообщил тогда официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, большинство из них были сбиты системой ПВО Израиля и "оборонительной коалицией во главе с США". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в тот же день, что Иран "совершил большую ошибку и заплатит за нее".

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя ракетный удар по Израилю, написал в соцсети X: "Наши действия завершены, если только израильский режим не решит принять дальнейшие ответные меры. При таком сценарии наш ответ будет сильнее и мощнее".

По утверждению Тегерана, атака Ирана 1 октября стала реакцией на убийство Израилем главы радикальной шиитской организации "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера движения ХАМАС (которое США, Германия и ряд других стран признали террористической организацией. - Ред.) Исмаила Хании.

Заинтересован ли Израиль в деэскалации?

Соединенные Штаты - важнейший союзник Израиля. После ракетной атаки Ирана США пообещали, что окажут поддержку Израилю, чтобы добиться "жестких последствий" для иранского режима. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР), как рассказал в беседе с DW профессор Еврейского университета в Иерусалиме, эксперт по Ближнему Востоку Симон Вольфганг Фукс, "пригрозил ударить по НПЗ и нефтяным месторождениям (государств-союзников США. - Ред.) во всем регионе - в том числе в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне", если Израиль первым нанесет удар по нефтяным объектам Ирана.

Такое развитие событий может привести к эскалации конфликта. Между тем многие в Израиле видят в нынешней ситуации шанс для того, чтобы решительным образом ослабить Иран и изменить положение вещей на Ближнем Востоке, говорит Фукс. По его словам, "в настоящий момент Израиль совершенно не заинтересован в деэскалации". Эксперт также указывает на то, что если Израиль решится ударить по нефтяным или даже ядерным объектам Ирана, "ситуация на всем Ближнем Востоке станет совершенно непредсказуемой".

Иран использует боевиков в борьбе против Израиля

Вот уже год как Израиль ведет войну в секторе Газа против террористической организации ХАМАС, напавшей на него 7 октября 2023 года. Тогда террористы ХАМАС убили около 1200 человек и захватили более 250 заложников. По данным министерства здравоохранения в секторе Газа, подконтрольного ХАМАС, в ходе войны Израиля в секторе Газа погибли более 41,9 тыс. палестинцев.

В борьбе против Израиля палестинских боевиков ХАМАС поддерживает движение "Хезболлах", которое фактически управляет значительной частью Ливана и обстреливает Израиль с юга страны. Вооруженное крыло "Хезболлах" Европейский Союз считает террористической организацией. Официально Израиль и Ливан не находятся в состоянии войны. Но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с конца сентября наносит авиаудары по объектам боевиков "Хезболлах" в Ливане, а 1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана.

В свою очередь как "Хезболлах", так и йеменских повстанцев-хуситов, которые атакуют торговые суда в Красном море, поддерживает Иран. По сообщениям некоторых СМИ, в борьбе против Израиля на сторону Ирана также готовы встать до 40 000 боевиков, находящихся сейчас на территории Сирии. "Боевики из Сирии, Йемена и Афганистана объявили, что поддерживают "Хезболлах" и его борьбу против Израиля", - указывает в беседе с DW Бурчу Озчелик, старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI), изучающая вопрос безопасности на Ближнем Востоке.

Боевики "Хезболлах" в Ливане (май 2023 года) Фото: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGO

По ее словам, "риск того, что арабские боевики из так называемой "Оси сопротивления" (страны и группы, считающие США и Израиль своими врагами. - Ред.) соберутся и объединятся на плохо защищенной границе Сирии, чтобы поддержать "Хезболлах", существует уже давно".

По мнению эксперта, усиление потенциального влияния прокси-групп является неотъемлемой частью политики Ирана в области безопасности. Эта политика является двухкомпонентной и включает в себя, с одной стороны, наличие постоянного военного ядерного потенциала, а с другой - развертывание сети вооруженных формирований, или "огненного кольца", в которое входят боевики "Хезболлах" в Ливане, террористы ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, вооруженные группировки в Сирии и Ираке, а также движение "Ансар Аллах" и хуситы в Йемене, уточняет исследовательница.

Есть ли риск новой войны?

"До сих пор Иран избегал открытых военных действий против Израиля из опасения, что ответные меры ЦАХАЛ на его территории навредят его ядерной программе, отбросив ее разработки далеко назад и причинив очень большой ущерб", - отмечает она.

Однако сейчас, по мнению Озчелик, нет гарантий того, что новую войну в регионе удастся предотвратить: "Если военные действия Израиля на юге Ливана приведут к затяжным боям с "Хезболлах" на земле, это может подтолкнуть связанных с Ираном боевиков (из вышеназванных формирований. - Ред.) к попытке вмешаться в события в Ливане", - поясняет эксперт в интервью DW.