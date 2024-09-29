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Израиль ударил по десяткам объектов "Хезболлах" в Ливане

Сергей Ромашенко
29 сентября 2024 г.

Атакам израильской авиации подверглись, в числе прочего, склады вооружений и ракетные пусковые установки "Хезболлах". Иран на фоне действий Израиля в Ливане и во всем регионе потребовал созыва Совбеза ООН.

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Разрушения в результате израильских ударов по пригородам Бейрута
Разрушения в результате израильских ударов по пригородам Бейрута, 28 сентября 2024 годаФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 29 сентября, нанесла десятки новых ударов по объектам исламского радикального движения "Хезболлах" в Ливане. В числе прочего, атакам израильской авиации подверглись пусковые ракетные установки, нацеленные на Израиль, склады вооружений и другая "террористическая инфраструктура" боевиков, сообщил представитель ЦАХАЛ.

Он добавил, что за последние сутки Израиль нанес удары по сотням целей в Ливане в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать "Хезболлах" недееспособным. 27 сентября в результате израильского удара по пригороду Бейрута был убит давний лидер движения "Хезболлах" Хасан Насралла, что вызвало опасения по поводу угрозы тотальной войны на Ближнем Востоке.

В целом, в результате израильских ударов по Ливану погибли уже более 700 человек, сообщило ливанское министерство здравоохранения. Боевики "Хезболлах" начали наносить через границу единичные удары по израильским войскам уже на следующий день после того, как 7 октября 2023 года их союзник - палестинское радикальное движение ХАМАС совершило беспрецедентное нападение на Израиль, спровоцировав войну в секторе Газа.

Иран требует созыва Совбеза ООН

Иран на фоне действий Израиля в Ливане и во всем регионе потребовал созыва Совета Безопасности ООН. "Исламская Республика Иран настоятельно предостерегает от любого нападения на ее дипломатические миссии и представителей, что нарушает основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, и вновь заявляет, что она не потерпит повторения подобных актов агрессии", - написал постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в своем послании Совбезу ООН после ликвидации Израилем лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы.

"Иран не колеблясь воспользуется своими неотъемлемыми правами, зиждущимися на нормах международного права", - предупредил иранский дипломат.

 

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