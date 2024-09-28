Израиль не допустил посадки иранского самолета в Бейруте

Израиль связался с аэропортом Бейрута и предотвратил посадку иранского самолета. В израильской армии отметили, что не допустят поставок оружия для "Хезболлах" из Ирана.

Израильские военные установили контакт с международным аэропортом Бейрута, чтобы предотвратить посадку иранского самолета. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает агентство dpa со ссылкой на главу министерства транспорта Ливана Али Хамие. По его словам, армия Израиля связалась по радиосвязи с диспетчерской вышкой аэропорта и предупредила, что летящий в Бейрут иранский самолет не должен там приземлиться. В противном случае израильские военные пригрозили предотвратить посадку силой. Хамие сказал dpa, что после этого он распорядился не допустить посадки самолета из Ирана.

По данным израильских СМИ, грузовой самолет иранской авиакомпании Qeshm Air, находясь уже на пути в Бейрут, повернул назад в сторону Тегерана.

В израильской армии отметили, что не допустят поставок оружия для "Хезболлах" из Ирана, а израильские ВВС будут охранять территорию вокруг аэропорта Бейрута, передает dpa.

В ЕС призвали избегать воздушного пространства Ливана и Израиля

Европейская комиссия и Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) предостерегли авиакомпании от полетов в Израиль или Ливан или через воздушные пространства этих стран до 31 октября текущего года. В заявлении EASA, опубликованном 28 сентября, говорится об "увеличении числа воздушных атак и ухудшении ситуации с безопасностью".

Накануне в Ливане в результате израильского авиаудара по центральному штабу радикального шиитского движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута был убит лидер этой организации Хасан Насралла.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.