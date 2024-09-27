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Нетаньяху в ООН пригрозил Ирану "длинной рукой" Израиля

Кирилл Шестаков
27 сентября 2024 г.

Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН пригрозил Ирану, обвинил ООН в "надменном фарсе" и заявил о "полном праве" Израиля уничтожать "Хезболлах".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает в ООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на Генассамблее ООН Фото: Pamela Smith/AP/picture alliance

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану суровым ответным ударом в случае нападения на его страну. "У меня есть послание для тиранов в Тегеране: если вы нападете на нас, мы нападем на вас, - заявил глава израильского правительства в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября. - В Иране нет места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. И это касается всего Ближнего Востока".

Нетаньяху также раскритиковал мировое сообщество за то, что оно пытается успокоить Иран, игнорируя как угнетение граждан внутри этой страны, так и внешнюю агрессию Тегерана. Израильский премьер также обвинил в "чистом антисемитизме" главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который запросил ордер на арест Нетаньяху, обосновав это тем, что тот несет ответственность за военные преступления в секторе Газа. 

Нетаньяху: ООН превратилась в "надменный фарс"

В ходе выступления Нетаньяху осудил несправедливое, по его мнению, отношение всемирной организации к Израилю, добавив что ООН превратилась в "надменный фарс". "Пока к еврейскому Государству Израиль не будут относиться так же, как к другим странам, пока не будет осушено это антисемитское болото, ООН будет считаться справедливо мыслящими людьми не более чем надменным фарсом", - указал премьер-министр Израиля.

Израиль будет "продолжать уничтожать "Хезболлах"

Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль "имеет полное право уничтожать "Хезболлах", чтобы вернуть израильтян в свои дома на границе с Ливаном. "Только представьте, если бы террористы превратили Эль-Пасо и Сан-Диего (американские города на границе с Мексикой. - Ред.) в города-призраки. Как долго правительство США терпело бы это?" - спросил он. И затем добавил, что Израиль "терпит эту невыносимую ситуацию уже год". 

Делегаты от Ливана и Палестинских территорий покинули зал, когда Нетаньяху поднялся на трибуну, сообщает агентство AFP. 

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была впоследствии обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Боевиков ХАМАС поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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