Нетаньяху отверг перемирие с "Хезболлах"

Израиль будет продолжать боевые действия против "Хезболлах" в полную силу согласно плану, пока не будут достигнуты все цели войны, заявил премьер-министр Нетаньяху.

Израиль отверг предложение Запада о перемирии сроком 21 день в конфликте с ливанской радикальной группировкой "Хезболлах". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг, 26 сентября, приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать боевые действия "в полную силу и согласно представленным ей планам", указывается в его заявлении в соцсети X. На предложение США, Франции и других стран Нетаньяху "даже не ответил", указывается далее.

Одновременно в заявлении отмечается, что боевые действия в секторе Газа также "будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны".

В свою очередь глава МИД Израиля Исраэль Кац указал, что боевые действия в отношении "Хезболлах" не прекратятся "до победы" и возможности безопасного возвращения жителей северного Израиля.

Израиль атаковал 75 объектов "Хезболлах"

В тот же день израильская армия заявила, что атаковала минувшей ночью 75 объектов "Хезболлах" в Ливане, включая склады с оружием, готовые к стрельбе ракетные установки, другую инфраструктуру, а также самих членов группировки. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара близ города Баальбек погибли не менее 20 человек. Ливанское государственное информагентсво NNA сообщило, что атаки в ночь на 26 сентября стали "самыми интенсивными" за прошедшие дни.

Между тем, "Хезболлах" заявила, что подвергла ударам объекты израильской оборонной промышленности близ Хайфы. По данным Израиля, из Ливана было выпущено 45 ракет, часть из них были перехвачены, остальные ударили в ненаселенных районах.

Ряд стран Запада призвали объявить 21-дневное прекращение огня

Ранее в тот же день США, Франция и другие союзники призвали незамедлительно объявить 21-дневное прекращение огня на границе Израиля и Ливана, "чтобы открыть пространство для дипломатии". Агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что предложенное США и союзниками прекращение огня могло бы быть использовано для установления постоянного мира в регионе, в том числе в секторе Газа.

По сведениям Politico, администрация президента США работала над соглашением с Францией и арабскими странами. Документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Белый дом заявлял, что сделку, в числе прочих, поддерживают Германия, Австралия, Канада, Саудовская Аравия и Катар.

23 сентября власти Израиля объявили о начале военной операции в Ливане с целью уничтожить исламское радикальное движение "Хезболлах" и позволить 60 тысячам эвакуированных жителей севера Израиля вернуться в свои дома. По данным на 24 сентября, в Ливане из-за израильских атак свои дома покинули более полумиллиона человек. 25 сентября Израиль анонсировал наземную операцию в Ливане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.