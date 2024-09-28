Израиль сообщил об уничтожении главарей "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об уничтожении в Ливане командира ракетного подразделения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила и еще нескольких главарей группировки. По некоторым данным, может быть убит лидер "Хезболлах" Хасан Насралла.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу, 28 сентября, заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения "Хезболлах" Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Утверждается, что вместе с ними было ликвидировано еще несколько командиров того же подразделения радикальной группировки.

"Террорист Мухаммед Али Исмаил несет ответственность за организацию многочисленных террористических атак против государства Израиль, включая ракетный обстрел израильской территории и запуск ракеты класса "земля-земля" по центральной части Израиля в среду", - отмечается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Лидер "Хезболлах" убит?

Ранее израильские военные отчитались о нанесении удара по центральному штабу "Хезболлах" в пригороде ливанской столицы Бейрута. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что штаб-квартира "Хезболлах" была "намеренно построена под жилыми домами" в районе Дахия.

Ряд израильских СМИ сообщает, что с высокой вероятностью в результате авиаудара был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насралла. В частности, газета The Times of Israel приводит слова израильского чиновника: "Очень трудно представить себе, что он выживет после такого удара". Однако информагентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в радикальной группировке передают, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim также утверждает, что лидер группировки находится в "безопасности".

По предварительным данным ливанского Минздрава, в результате израильской атаки 27 сентября два человека погибли, еще 76 человек получили ранения, передает агентство dpa.

Нетаньяху: Израиль имеет "полное право" уничтожать "Хезболлах"

Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на Генассамблее ООН 27 сентября подчеркнул, что Израиль "имеет полное право уничтожать "Хезболлах", чтобы вернуть израильтян в свои дома на границе с Ливаном. "Только представьте, если бы террористы превратили Эль-Пасо и Сан-Диего (американские города на границе с Мексикой. - Ред.) в города-призраки. Как долго правительство США терпело бы это?" - спросил он. И затем добавил, что Израиль "терпит эту невыносимую ситуацию уже год".

Нетаньяху прервал свой визит в США, решив вернуться в Израиль раньше запланированного времени.

26 сентября США, страны G7 и ряд государств Ближнего Востока призвали к немедленному прекращению огня между Израилем и "Хезболлах" и к началу переговоров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах"во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая командира ракетных сил группировки Ибрагим Аль-Кубайси. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.