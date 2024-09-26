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Запад призвал к перемирию между Израилем и "Хезболлах"

Сергей Ромашенко
26 сентября 2024 г.

США и союзники считают необходимым немедленное прекращение огня на границе Израиля и Ливана сроком на 21 день. Израиль и Ливан поддержали предложение о переговорах.

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После израильского удара по Ливану
После израильского удара по ЛивануФото: Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images

США, Франция и другие союзники призвали незамедлительно объявить 21-дневное прекращение огня на границе Израиля и Ливана. "Мы призываем к немедленному 21-дневному прекращению огня на ливано-израильской границе, чтобы открыть пространство для дипломатии. Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, незамедлительно одобрить временное прекращение огня", - говорится в заявлении, которое в четверг, 26 сентября, приводит агентство AP.

Агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника, сообщило, что предложенное США и союзниками прекращение огня могло бы быть использовано для установления постоянного мира в регионе, в том числе в секторе Газа. Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных американских чиновников, пишет, что Израиль и Ливан поддержали инициативу о переговорах и могут согласиться на предложение западных союзников в ближайшие 48 часов.

По сведениям Politico, администрация президента США работала над соглашением с Францией и арабскими странами. Документ обсуждался во время Генассамблеи ООН. Белый дом заявлял, что сделку, в числе прочих, поддерживают Германия, Австралия, Канада, Саудовская Аравия и Катар.

"Синяя линия"

Согласно сообщениям, предложенное США и союзниками прекращение огня будет распространяться на так называемую "синюю линию" - израильско-ливанскую границу, установленную ООН в 2000 году.

23 сентября власти Израиля объявили о начале военной операции в Ливане с целью уничтожить исламское радикальное движение "Хезболлах" и позволить 60 тысячам эвакуированных жителей севера Израиля вернуться в свои дома.

По данным на 24 сентября, в Ливане из-за израильских атак свои дома покинули более полумиллиона человек. Ливанский Минздрав также сообщал о гибели 569-ти и ранении еще 1,8 тысяч человек.

 

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