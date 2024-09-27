Израиль атаковал штаб-квартиру "Хезболлах" в Ливане

Израиль нанес авиаудар по центральному штабу "Хезболлах" в Бейруте, "построенному под жилыми домами", сообщили в ЦАХАЛ. Погибли по меньшей мере два человека, более 70 ранены.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центральному штабу ливанской радикальной группировки"Хезболлах" в пригороде Бейрута. Об этом сообщил в пятницу, 27 сентября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. По его словам, штаб-квартира "Хезболлах" была "намеренно построена под жилыми домами" в самом центре бейрутского района Дахия.

По предварительной информации ливанского Минздрава, в результате израильской атаки два человека погибли, еще 76 человек получили ранения, пишет агентство dpa. По данным ливанских СМИ, в атаке были задействованы несколько израильских истребителей.

Целью атаки был лидер "Хезболлах" Насралла

Как утверждают израильские СМИ, целью авиаудара был лидер "Хезболлах" Хасан Насралла, однако в ливанской организации после атаки сообщили, что Насралла "здоров", передает AFP.

Комментируя очередную массированную атаку на Бейрут, Хагари заявил, что Израиль поступает так, "как поступило бы каждое суверенное государство в мире, если бы на его границе появилась террористическая организация, стремящаяся к его уничтожению".

Нетаньяху: Израиль имеет "полное право" уничтожать "Хезболлах"

Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на Генассамблее ООН 27 сентября подчеркнул, что Израиль "имеет полное право уничтожать "Хезболлах", чтобы вернуть израильтян в свои дома на границе с Ливаном. "Только представьте, если бы террористы превратили Эль-Пасо и Сан-Диего (американские города на границе с Мексикой. - Ред.) в города-призраки. Как долго правительство США терпело бы это?" - спросил он. И затем добавил, что Израиль "терпит эту невыносимую ситуацию уже год".

Нетаньяху прервал свое пребывание в Нью-Йорке, приняв решение вернуться в Израиль раньше запланированного времени.

Эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.