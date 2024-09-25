Ливан на грани войны: смог ли Израиль ослабить "Хезболлах"?

Израилю, вероятно, удалось ослабить "Хезболлах", нанося удары с воздуха по объектам группировки. В то же время это привело к жертвам среди населения Ливана. Как это влияет на настроения в стране?

Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по Ливану, целями которых, как заявляют в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), являются объекты, связанные с боевиками "Хезболлах". Радикальная шиитская группировка, базирующаяся в Ливане, которую поддерживает Иран, признана террористической организацией в США, Германии и других странах. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль с территории Ливана, а также поддерживает боевиков ХАМАС, с которыми Израиль ведет войну в секторе Газа.

Ливан в "ситуации войны"

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал происходящее на юге Ливана как "ситуацию войны". С понедельника, 23 сентября, Израиль начал проводить "упреждающую военную операцию", в рамках которой наносит авиаудары по целям на юге Ливана и в долине Бекаа, которые считаются оплотом боевиков "Хезболлах". Ударам подверглись и другие районы страны. По сообщениям ЦАХАЛ в соцсети X, израильская армия атаковала 300 целей "Хезболлах".

24 сентября в результате точечного удара по ливанской столице Бейруту был убит один из лидеров боевого крыла "Хезболлах", командир ракетных сил группировки Ибрагим Аль-Кубайси, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. По данным израильских военных, он на протяжении многих лет отвечал за запуск ракет по Израилю и за планирование террористических атак. Во время удара вместе с Аль-Кубайси находились и другие командиры, которые являлись ключевыми фигурами "Хезболлах".

Вместе с тем, по данным Минздрава Ливана, в результате израильских авиаударов погибли около 500 человек, среди них 60 женщин и 40 детей. Более 1600 человек были ранены. Израильская армия призвала население на юге страны в целях безопасности покинуть свои дома. Десятки тысяч жителей бежали в Бейрут или покинули страну.

Жители покидают свои дома из-за авиаударов Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане Фото: FADEL ITANI/AFP

В свою очередь боевики "Хезболлах" продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю. 25 сентября ракета впервые достигла района Тель-Авива, но была перехвачена израильской ПВО. Накануне боевиками были выпущены более 270 ракет в направлении северных районов Израиля. В Хайфе, Назарете и других городах звучали сирены и была объявлена воздушная тревога. Правительство Израиля объявило особое положение во всех районах страны до 30 сентября.

Израилю удалось ослабить "Хезболлах"?

Но удается ли Израилю добиться своих целей? В военном смысле Израиль, очевидно, нанес серьезный урон "Хезболлах". Организация "значительно ослаблена", - цитирует представителя США в Вашингтоне новостной канал CNN. К такому выводу приходит и журналист Ронни Чатах, живущий в Бейруте и ведущий подкаст The Beirut Banyan. Скорее всего, группировка лишилась значительной части того вооружения, которое приобрела в последние годы. Это касается и спецслужб, и военной разведки "Хезболлах", и военного потенциала, не говоря уже о системе связи, которая работает на пейджерах и рациях", - сказал Чатах в интервью DW.

Как именно и в какой степени ослаблена террористическая организация, в настоящее время точно определить невозможно, говорится в статье израильской газеты Jerusalem Post, опубликованной в понедельник 23 сентября. В ней рассматривается несколько возможных вариантов: "Хезболлах" либо потеряла часть своих ракетных установок, либо в настоящее время не может координировать их работу из-за понесенных потерь, либо просто еще не раскрыла весь свой ракетный потенциал. В ее распоряжении по-прежнему имеется большой арсенал ракет. Но это не означает, что у боевиков есть соответствующие возможности для запуска ракет. Пока создается впечатление, что ЦАХАЛ удалось частично лишить "Хезболлах" этих возможностей, анализирует ситуацию автор статьи.

Ракеты, запущенные по Израилю, удается перехватить с помощью системы "Железный купол" Фото: Baz Ratner/AP/picture alliance

Между тем потеря электронной связи в результате массового взрыва пейджеров и раций на прошлой неделе, вероятно, также нанесла существенный урон "Хезболлах", - считает Бенте Шеллер (Bente Scheller), руководитель отдела Ближнего Востока и Африки Фонда Генриха Бёлля. - Организация также потеряла командиров и ряд боевиков, которых трудно заменить. Все это, конечно, ослабило "Хезболлах".

Как в Ливане изменились настроения?

Издания, связанные с "Хезболлах", однозначно поддерживают эту организацию и ее действия. Однако в других СМИ лидер "Хезболлах" Хасан Насралла подвергается резкой критике. Так, ливанская газета An-Nahar в комментарии, опубликованном в минувшее воскресенье, обвинила Насраллу в том, что он значительно ослабил ливанское общество. Поэтому "Хезболлах" не должна удивляться, что часть ливанцев испытывает откровенное ликование, когда под удар попадают боевики. Насралла должен пересмотреть свое решение вступить в войну, говорится в статье на арабском языке, ведь ливанцы заплатят за нее высокую цену.

У "Хезболлах" есть мощная база сторонников в Ливане, которые считают борьбу правильной, говорит Ронни Чатах. "Но я не думаю, что в последнее время эта поддержка возросла. Правда, она и не уменьшилась. При этом появилось огромное сочувствие к погибшим мирным жителям. И может случиться так, что в подобной ситуации восприятие несколько изменится и у народа возникнет чувство солидарности с боевиками".

В Ливане растет критика в адрес "Хезболлах". На фото: шеф группировки Хасан Насралла, выступает с обращением по телевидению Фото: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

По мнению Бенте Шеллер, сложилось впечатление, что многие ливанцы восприняли взрывы пейджеров на прошлой неделе как нападение на все население страны. Они сочувствуют погибшим мирным жителям. "И это чувство, естественно, затрудняет политическое урегулирование конфликта. Израиль достиг своей главной цели - уменьшил военную мощь "Хезболлах". Но пока неясно, что будет дальше, удастся ли начать переговоры, которые в конечном итоге также очень важны для безопасности Израиля".

Между тем панарабская газета Asharq al-Awsat сообщает, что у части ливанского общества сложилось впечатление, что Иран все больше дистанцируется от "Хезболлах". "Ливанский народ чувствует, что организация, которая раньше бравировала тем, что ее поддерживает Иран, теперь ведет свою борьбу в одиночку", - цитирует газета Фареса Суэйда, бывшего депутата ливанского парламента и известного критика "Хезболлах". "Как будто ее бросили на произвол судьбы, пока Иран пытается уладить свои дела с Западом", - говорит Фарес, имея в виду, видимо, предстоящие новые переговоры о ядерной программе между Западом и Ираном.

Как бы там ни было, но сейчас в Ливане идет активная борьба за настроения граждан. Однако же в одном "нет сомнений", пишет Jerusalem Post: "Хезболлах" хочет нанести ответный удар".