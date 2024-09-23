Израиль сообщил о массированных ударах по базам "Хезболлах"

Массированные удары с воздуха наносятся по объектам союзников Ирана в южной части Ливана. Параллельно израильская армия усиливает нажим на боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Израиль после ожесточенных взаимных обстрелов в конце минувшей недели продолжает наносить массированные удары с воздуха по боевикам радикального движения "Хезболлах" в южном Ливане. В настоящее время ВВС Израиля наносят масштабные удары по целям в Ливане, сообщила израильская армия утром в понедельник, 23 сентября. Какие-либо детали не приводятся. Как сообщает агентство AP, израильские военные призвали ливанцев к "немедленной" эвакуации из всех зданий, где боевики "Хезболлах" хранят оружие.

Ранее в северной части Израиля вновь зазвучали сирены воздушной тревоги. Проиранские боевики "Хезболлах" сообщили о новых обстрелах израильской территории. О жертвах и разрушениях информации нет. Ударам со стороны "Хезболлах" предшествовали взаимные обстрелы в ночь на 22 сентября.

Удары по "Хезболлах" будут продолжены

Начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви заявил, что удары по боевикам в Ливане будут наноситься и в ближайшие дни, чтобы позволить мирным жителям вернуться в свои дома в приграничных северных районах Израиля. "А если "Хезболлах" не поймет, то мы будем бить по ним снова и снова, пока не поймут", - добавил он, отметив, что Израиль обладает широким потенциалом, который пока еще даже не задействован.

Параллельно израильская армия усиливает нажим на боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. ВВС Израиля сообщили об ударе по командному центру исламистов в центральной части заблокированного прибрежного региона. Он располагался в звании, где ранее находилась школа. Перед нанесением удара были приняты меры с целью сократить потери среди мирного населения, отметили в израильской армии.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев, еще почти 96 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.