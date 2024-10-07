Траурные мероприятия в память о трагических событиях 7 октября 2023 года в Израиле проходят по всему миру, в том числе во Франции, Нидерландах, Испании, Швейцарии, США, Канаде и других странах. "В эту горькую годовщину давайте засвидетельствуем невыразимую жестокость терактов 7 октября, а также - красоту жизней, которые были украдены в тот день", - заявил в этой связи президент США Джо Байден.