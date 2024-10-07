Нападение ХАМАС на Израиль: год эскалации на Ближнем Востоке
7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись в Израиль, устроив массовую расправу над мирным населением этого государства. В ответ Израиль объявил террористам войну. Ключевые события года этой войны - в фотогалерее DW.
Траурные мероприятия в Израиле
В кибуце Реим церемония в память о жертвах масштабной атаки ХАМАС на Израиль началась ровно в 6.29 утра. Именно в это время год назад, 7 октября 2023 года, боевики ворвались в кибуц и убили более 370 участников молодежного музыкального фестиваля Supernova.
Президент Израиля скорбит вместе с родственниками погибших
Мероприятие с участием президента Израиля Ицхака Герцога и родственников погибших, однако, прервала воздушная тревога: с территории сектора Газа по Израилю было выпущено четыре снаряда. Три из них перехватили израильские ВВС, еще один упавший снаряд был обнаружен на открытой местности. Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация ХАМАС.
Германия вспоминает жертв атаки на Израиль
Жертв нападения ХАМАС на Израиль вспоминают и в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал фото, изображающее плакат с желтой ленточкой на фасаде ведомства федерального канцлера - символом солидарности с остающимися в руках ХАМАС заложниками. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок написала в гостевой статье для Bild, обращаясь к народу Израиля: "Ваша безопасность - часть нашей государственной политики".
Западный мир солидарен с Израилем
Траурные мероприятия в память о трагических событиях 7 октября 2023 года в Израиле проходят по всему миру, в том числе во Франции, Нидерландах, Испании, Швейцарии, США, Канаде и других странах. "В эту горькую годовщину давайте засвидетельствуем невыразимую жестокость терактов 7 октября, а также - красоту жизней, которые были украдены в тот день", - заявил в этой связи президент США Джо Байден.
Акции в поддержку палестинцев
В ряде немецких городов параллельно с траурными мероприятиями в память о жертвах нападения боевиков ХАМАС на Израиль прошли также акции в поддержку палестинцев. Полиция следила за соблюдением порядка на таких мероприятиях, работая в усиленном составе. Накануне 7 октября 2024 года власти ФРГ предупредили об опасности исламизма и недопустимости проявлений антисемитизма.
Кровавая расправа над мирным населением Израиля
События 7 октября 2023 года стали самой массовой расправой над мирным населением в истории современного израильского государства. Тогда боевики убили около 1200 человек, среди которых - около 800 гражданских лиц, а также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть этих заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Призывы к скорейшему освобождению заложников
С октября 2023 года в Израиле и по всему миру то и дело проходят акции с требованием скорейшего освобождения заложников. Спустя год после трагических событий, по данным израильских властей, в руках террористов в секторе Газа остается еще 101 заложник. 35 похищенных считаются мертвыми.
Ответ Израиля на нападение ХАМАС - военная операция в секторе Газа
После нападения террористов на Израиль Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения военной структуры ХАМАС, а также возвращения домой израильских заложников. По данным подконтрольного ХАМАС палестинского Минздрава, в ходе этой операции к октябрю 2024 года погибли более 41,5 тысячи палестинцев.
Риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке
По прошествии года противостояние Израиля и ХАМАС грозит вылиться в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Так, в борьбе с Израилем палестинских боевиков поддерживает радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в ФРГ, США, Израиле и ряде арабских государств. Оно регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
Удары Израиля по объектам боевиков в Ливане
23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале на ливанской территории наступательной операции под названием "Стрелы севера". С тех пор ЦАХАЛ наносит точечные воздушные удары по объектам боевиков в Ливане, в том числе по Бейруту и его пригороду. Утром 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных наземных рейдов против "Хезболлах" в приграничном районе на юге Ливана.
Уничтожение лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы
27 сентября 2024 года в результате авиаудара Израиля по подземному бункеру "Хезболлах" в Бейруте был убит лидер движения Хасан Насралла и замкомандующего КСИР генерал-майор Аббас Нилфорушан, направленный в Ливан из Ирана для помощи "Хезболлах". Ранее, 17 и 18 сентября, у членов "Хезболлах" в Ливане массово взорвались устройства связи. Погибли по меньшей мере 39 человек, 3000 получили ранения.
Атаки Ирана на Израиль
1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. Большинство из них были сбиты "оборонительной коалицией во главе с США", сообщил ЦАХАЛ. Ранее, в ночь на 14 апреля 2024 года, Иран впервые атаковал Израиль со своей территории с помощью БПЛА и ракет. Поводом послужил удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, при котором погибли 7 членов КСИР. Тегеран обвинил в этом Израиль.