Шольц решительно осудил иранский ракетный удар по Израилю

Иран рискует поджечь весь регион, этого необходимо избежать любым способом, заявил канцлер ФРГ. Тегеран и "Хезболлах" должны немедленно прекратить атаки на Израиль, призвал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) "самым решительным образом" осудил масштабную ракетную атаку Ирана на Израиль, обвинив Тегеран в новой эскалации и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке. "Тем самым Иран подвергает риску пожара весь регион, это необходимо предотвратить любыми способами", - заявил глава германского правительства в Берлине в среду, 2 октября.

По словам Шольца, ливанская радикальная группировка "Хезболлах" и поддерживающий ее Иран должны немедленно прекратить атаки на Израиль. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим прилагать усилия, чтобы достичь прекращения огня между Израилем и "Хезболлах", - добавил он.

Шольц призвал исполнять резолюцию СБ ООН от 2006 года

Федеральный канцлер также указал на необходимость соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года, которая предписывает боевикам "Хезболлах" покинуть районы на границе с Израилем. "Это откроет путь к возвращению людей на север Израиля и одновременно предоставит перспективу для укрепление государственности Ливана", - уверен он.

Кроме того, Шольц напомнил об израильских заложниках, захваченных почти год назад террористической группировкой ХАМАС. "Сегодня, всего за несколько дней до годовщины ужасного нападения ХАМАС на Израиль, наши мысли - с удерживаемыми заложниками и их родными", - заявил он. Шольц также отметил, что судьба этих людей "должна стать для всех стимулом прийти к соглашению на основе предложений президента США" Джо Байдена.

Масштабная атака Ирана на Израиль

Накануне вечером Иран совершил масштабную ракетную атаку на Израиль. По данным ЦАХАЛ, "большое число" иранских ракет было уничтожено. В результате атаки как минимум один человек погиб и не менее трех получили ранения. Падения обломков ракет зафиксированы в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

В связи с иранской ракетной атакой по всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, воздушное пространство страны временно закрыли. Как пишут израильские СМИ, ракетные обстрелы велись несколькими волнами. Газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю как минимум 500 баллистических ракет, однако позже скорректировала это число до 181 ракеты.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.