  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыГлобальные темы

Годовщина нападения ХАМАС на Израиль

7 октября 2024 г.

После масштабной атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года прошел год. Что изменилось с тех пор - на Ближнем Востоке и в мире? Подробности - в досье DW.

https://p.dw.com/p/4lUfA
Танки армии Израиля
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли неожиданный удар по израильской территории утром 7 октября 2023 года. После серии ракетных ударов сотни участников группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. Террористы убили около 1200 человек и захватили более 250 заложников. Это была самая массовая расправа над гражданским населением за годы существования израильского государства. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. Конфликт между Израилем и "Хезболлах", который регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане. В результате "упреждающей военной операции" против "Хезболлах", которую начал Израиль, были убиты несколько руководителей террористической группировки. В итоге резко обострились отношения между Израилем и Ираном, поддерживающим "Хезболлах". Регион оказался на грани новой войны. Подробности - в досье DW.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Израильтянка плачет на могиле ее друга, погибшего в ходе атаки террористической организации ХАМАС на Израиль, случившейся 7 октября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль: год эскалации на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль. Ключевые события года этой войны - у DW.
Конфликты7 октября 2024 г.12 фото
В Израиле скорбят о жертвах нападения ХАМАС

Траурные мероприятия в Израиле омрачены обстрелом из Газы

Несколько снарядов были выпущены по Израилю уже через несколько минут после начала траурной церемонии.
Политика7 октября 2024 г.
external

Судьба кибуца Нир Оз

Судьба кибуца Нир Оз на границе с сектором Газа стала для израильтян символом провала служб безопасности.
Общество5 октября 2024 г.04:42 мин.
Акция родственников заложников в Тель-Авиве

Израиль - год после 7 октября: от солидарности к расколу

Израильское общество вновь расколото вокруг судьбы заложников, удерживаемых террористами в Газе.
Общество5 октября 2024 г.
Акция солидарности с Израилем в Берлине

Перед годовщиной 7 октября в Берлине прошли новые протесты

Участники акции солидарности с Израилем в Берлине призвали ХАМАС освободить израильских заложников.
Конфликты6 октября 2024 г.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Годовщина 7 октября: Генсек ООН призвал к миру в регионе

Накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль Гутерриш призвал к прекращению огня и освобождению всех заложников.
Конфликты6 октября 2024 г.
Анналена Бербок

Бербок заверила Израиль и евреев Германии в полной поддержке

Глава МИД ФРГ рассказала, что ей стыдно за ликование на немецких улицах из-за запуска Ираном ракет по Израилю.
Конфликты6 октября 2024 г.
Флаги Европейского Союза и Государства Израиль

Год после атаки ХАМАС: у Израиля изменились отношения с ЕС?

После нападения террористов ХАМАС на Израиль Евросоюза единодушно встал на его сторону. Какова ситуация сейчас?
Конфликты5 октября 2024 г.
Полиция на акции в поддержку палестинцев в Свободном университете Берлина (фото из архива)

В прокуратуре Берлина 3200 дел, касающихся войны в Газе

За год после нападения ХАМАС на Израиль в Германии подскочило число преступлений на почве антисемитизма.
Конфликты5 октября 2024 г.
external

Как "Железный купол" защищает Израиль

У Израиля одна из сильнейших в мире систем ПВО, состоящая из нескольких уровней защиты.
Конфликты2 октября 2024 г.02:09 мин.
Олаф Шольц на съезде еврейских общин Германии, декабрь 2023 г.

Шольц осудил антисемитизм и слепую ненависть к Израилю

Никогда не должно случиться так, чтобы евреи в Германии жили в страхе и ужасе, заявил канцлер ФРГ.
Конфликты6 октября 2024 г.
Участники одной из демонстраций в поддержку палестинцев в Германии (фото из архива)

Перед 7 октября в ФРГ предупредили об угрозе антисемитизма

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ указало на возросшую угрозу со стороны исламистов и антисемитов.
Конфликты4 октября 2024 г.
Показать еще