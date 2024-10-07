Годовщина нападения ХАМАС на Израиль

После масштабной атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года прошел год. Что изменилось с тех пор - на Ближнем Востоке и в мире? Подробности - в досье DW.

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли неожиданный удар по израильской территории утром 7 октября 2023 года. После серии ракетных ударов сотни участников группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. Террористы убили около 1200 человек и захватили более 250 заложников. Это была самая массовая расправа над гражданским населением за годы существования израильского государства. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. Конфликт между Израилем и "Хезболлах", который регулярно обстреливает Израиль с ливанской территории, привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане. В результате "упреждающей военной операции" против "Хезболлах", которую начал Израиль, были убиты несколько руководителей террористической группировки. В итоге резко обострились отношения между Израилем и Ираном, поддерживающим "Хезболлах". Регион оказался на грани новой войны. Подробности - в досье DW.