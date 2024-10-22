Чего от БРИКС хочет Россия

От БРИКС власти РФ ожидают помощи в обходе западных санкций, считают эксперты. Но отмечают, что на деле Россия из лидеров этой организации превращается в донора для других участников - прежде всего Китая.

В Казани начался ежегодный саммит БРИКС - 16-ый по счету с момента создания этой организации по инициативе России в 2006 году. Нынешняя встреча должна отличаться от предыдущих "высоким" составом - на ней ждут 24 лидеров различных стран, в том числе президента РФ. На предыдущем саммите в ЮАР на групповом фото не было Владимира Путина, вместо него руки остальным лидерам пожимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин отменил поездку из-за риска ареста по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, решений которого придерживается ЮАР.

За 18 лет существования БРИКС к объединению Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР в качестве полноправных участников присоединились еще 4 страны. Власти РФ заверяют, что интерес к организации растет - о сотрудничестве "в разной форме" заявили 34 государства, в том числе страны СНГ, Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. На саммите планируется обсуждение расширения блока в формате БРИКС+, что позволит повысить экономическое и политическое значение этой организации. В условиях изоляции Россия рассматривает эту организацию как способ для обхода санкций, пояснили DW эксперты.

Путин хочет создать через БРИКС глобальную платежную систему

Вероятно, одной из главных экономических тем, которые будут обсуждать на саммите в Казани, станет создание BRICS Bridge. Это система "быстрых и дешевых" трансграничных платежей между странами-участницами объединения, которую в начале октября представил Минфин РФ. В основе этой идеи - расчеты в национальных валютах, в том числе с помощью блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков, без проведения трансграничных платежей через корреспондентские банки в США. Таким образом Москва планирует более эффективно обходить международные санкции, которые отрезали Россию от трансграничных расчетов в долларах, полагает журнал The Economist.

Перспектива появления платежной системы встревожила западные финансовые регуляторы, отмечает издание, но добавляет, что прежде еще нужно создать такую систему, а это не так просто. От стран-участниц потребуются масштабные государственные вливания, а для национальных регуляторов новая система может быть обременительна за счет накопления одной из сторон резервов в нацвалюте другой стороны. "И если мотив участия российских властей в БРИКС очевиден, то зачем потенциальная система платежей нужна другим участникам?" - спрашивает издание.

Чем объединение БРИКС привлекательно для новых участников

БРИКС прирастает новыми странами, но организация вряд ли готова идти на защиту России от международных санкций, отмечает профессор российской Высшей школы экономики в своем Telegram-канале Bitkogan Евгений Коган. Он напоминает, что Банк развития, созданный БРИКС, в 2022 году сам присоединился к санкциям против России. Кроме того, организация вряд ли может претендовать на формирование нового мирового порядка, считает он. Хотя общая численность населения стран БРИКС насчитывает примерно 3,5 млрд человек (45% населения планеты), пишет Коган, но их доля в мировом ВВП составляет 37,3%: "Говорить о новом мировом порядке пока рано".

При этом, по его мнению, развивающиеся страны могут быть заинтересованы в участии как в БРИКС, так и в системе BRICS Bridge не из-за идеологических различий с США, а по экономическим причинам. "И не как способ даже насолить США, а как возможность осуществлять реально быстрые расчеты", - пишет экономист, уточняя, что 5-7% международных платежей в долларах притормаживают из-за комплаенса американских банков-корреспондентов. Объединение БРИКС, убежден он, опирается на "философское понимание неэффективности, несправедливости современного мироустройства".

Внутри БРИКС много политических противоречий

Продвижение площадки БРИКС под брендом "нового мирового порядка" Москве удается, считает политический аналитик и редакционный директор онлайн-портала Riddle Антон Барбашин. В разговоре с DW он отмечает растущую экономическую и политическую роль отдельных членов БРИКС с начала полномасштабной войны в Украине - Индии, Китая и ОАЭ. В организации по части инициатив заметно выделяется Россия, хотя большая часть из них не реализуется или остается на уровне малозаметных спортивных "Игр БРИКС", уверен Барбашин: "Проект единой валюты провалился, и пока только Иран начал работать с Россией по формированию альтернативной финансовой архитектуры (на основе российской платежной системы "Мир". - Ред.)". Эксперт полагает, что БРИКС остается "клубом по интересам": каждый участник сфокусирован на повышении своего влияния, наращивании экономических связей и заключении хороших сделок. "Тут Россия выступает главным донором дешевых энергоресурсов для остальных, в силу давления стран Запада", - напоминает специалист.

Барбашин уверен, что лозунг БРИКС - "за справедливый мир" - остается лишь лозунгом, так как каждый участник объединения ведет отдельные переговоры с развитыми странами Запада, а внутри организации много неразрешенных противоречий. "Китай и Индия немножко воевали в 2020 году, Иран периодически грозит Саудовской Аравии - партнеру ОАЭ - войной. Если обострится конфликт Китая и США, страны БРИКС разбегутся по разным лагерям", - полагает эксперт, отвечая на вопрос, может ли политическое и экономическое объединение перерасти в военный союз. Он заключает, что дальнейшее будущее БРИКС зависит от двух конкурирующих центров притяжения - Индии и Китая.

Россия становится зависимой от Китая в БРИКС

Основными импортерами 90% российской нефти в 2023 году стали Индия и Китай, напоминает в разговоре с DW политолог и востоковед из Лейпцигского университета и автор Telegram-канала "Китайский городовой" Алексей Чигадаев. От этого торгового сотрудничества зависит степень наполнения российского бюджета, говорит эксперт: "ЮАР, Бразилия в данном случае играют гораздо менее важную роль". Он добавляет, что влияние Китая на Россию растет стремительнее, чем Индии, как раз за счет финансового взаимодействия. Из всех возможных вариантов китайская валюта остается наиболее ликвидной и менее волатильной, отмечает Чигадаев.

По его словам, китайские власти "не поощряют" подключение отечественных банков к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) - аналогу SWIFT. Чигадаев обращает внимание, что вместо этого Китай активно продвигает на российский рынок собственную систему - CIPS. Эксперт описывает ситуацию так: на данный момент в России базируются 4 китайских банка, которые осуществляют транзакции косвенных участников - 23 российских банков. "Россия, вероятно, станет более зависимой от юаня и Пекина для сохранения доступа к международной финансовой системе", - говорит Чигадаев. Он считает, что Москва пытается продвигать идею создания общей валюты БРИКС именно для того, чтобы снизить растущую зависимость от Китая.