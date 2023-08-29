Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана Кулубаев объяснил DW позицию Бишкека по поводу войны России с Украиной, а также ответил на обвинения, что его страна стала перевалочным пунктом для "серого" импорта в РФ.

США считают, что Кыргызстан стал за время войны России с Украиной перевалочным пунктом для "серого" импорта в Россию. А российские политэмигранты опасаются, что власти в Бишкеке могут депортировать их по запросу Москвы обратно на родину, как это произошло с антивоенным активистом Алексеем Рожковым, который одним из первых в РФ поджег здание военкомата. Об этом, а также о позиции нейтралитета страны программа "вТРЕНДde" поговорила с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым во время его визита в Берлин.

Константин Эггерт: Вы приехали в Германию в такой момент, когда очень много спрашивают про Россию. Но я так понимаю, в Кыргызстане не очень хотят говорить на эту тему? Позиция Бишкека - нейтралитет.

Жээнбек Кулубаев: Как не хотят говорить? Это же международная тематика. Конечно, мы обсуждаем. Когда-то мы жили в одной стране и с Россией, и с Украиной, были едины, строили коммунизм. После провозглашения независимости мы традиционно имели хорошие взаимоотношения и с Россией, и с Украиной.

Сейчас мир как бы делится на своих и чужих. И когда ставят вопрос "Вы с кем?", конечно, нам сложно быть или с Россией, или с Украиной. Потому что здесь воюют две братские страны, славяне. Поэтому мы выступаем за мирное разрешение конфликта, чтобы стороны сели за стол переговоров.

- Я был недавно в Киеве. И когда над вами сбивают российскую крылатую ракету, о братстве говорить очень трудно. Может быть, вам как-то стоит сменить терминологию в разговоре с украинцами?

- Это в нашем понимании, как мы видим. Никто не может нам указывать: говори так или вот так. Мы как понимаем, так и говорим.

- Продолжая тему нейтралитета: некоторое время назад глава комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес фактически обвинил Кыргызстан в нарушении режима санкций. В США считают, что за этот год Кыргызстан превратился в перевалочный пункт для "серого" импорта в Россию.

Жээнбек Кулубаев Фото: DW

- Как американцы думают, это их проблемы. У нас есть постоянные консультации с представителями Европейского Союза. Господин Салливан (советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. - Ред.) приезжал в Кыргызстан, и мы с ним проводили очень подробные консультации относительно санкций. Также у нас был представитель министерства финансов США, мы также обсуждали эти вопросы. И, конечно, мы очень серьезно воспринимаем предупреждения наших коллег, что в случае нарушения договоренностей возможны санкции.

Но Кыргызстан находится в сердце Центральной Азии. И вся торговля, которая идет из Китая в Европу и обратно - из Китая в Центральную Азию, проходит через Кыргызстан. Поэтому, конечно, контролировать весь спектр очень сложно. Но, тем не менее, наше правительство очень внимательно смотрит на такие вещи.

- Есть статистика - товарооборот Кыргызстана с Россией вырос с 2022 года на 245 %. Это усилители мощности для трансформаторов, сложная оптика, микрочипы и так далее. При всем глубоком уважении, Кыргызстан не производит очень много прицелов или микрочипов. Поэтому как это объяснить, если это двусторонняя торговля с Россией?

- Наши данные не совпадают с вашими. У нас есть какой-то рост, но про 240% я, например, никогда не слышал. У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идет на уровне предыдущих лет.

Я однозначно могу подтвердить, что мы никогда не нарушали санкции и не будем их нарушать. Мы будем следовать тем договоренностям, которые у нас есть с нашими западными партнерами. Торговлю на двустороннем уровне - с Китаем, Россией или с другими странами СНГ - никто не может запретить. Я как член правительства Кыргызской Республики могу официально заявить, что мы никогда не нарушали санкции.

- В последние полгода было довольно много материалов о том, что некоторые из переехавших в Кыргызстан россиян, они де-факто являются политическими эмигрантами, задерживаются, другим грозят депортацией. Как вы объясните внезапно возникающие проблемы с российскими активистами, живущими в Кыргызстане, которым угрожают выдачей в РФ? Существует, например, дело Алексея Рожкова, российского антивоенного активиста.

- В период этого конфликта очень много молодых ребят переехали (из России. - Ред.) в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. По нашим данным, в прошлом году к нам приехало около 60 000 молодых ребят. И за этот период ни одного случая не было, чтобы кого-то задержали или выдали. Но в рамках СНГ у нас есть договоренности: если кто-то совершил преступление и потом сбежал в (другую. - Ред.) страну СНГ, конечно, у нас есть договоренность об экстрадиции. Но что касается политических мотивов, я таких фактов не знаю. Конечно, есть СМИ, которые всегда вбивает клин между странами, они провоцируют.

- В России, например, написать что-то на стене военкомата это - вандализм, экстремизм. И Россия предоставляет запрос прокуратуры: "Вот это уголовник…". Понимают ли это в Кыргызстане?

- Там грамотные люди в прокуратуре, в правоохранительных органах. В конце концов, они советуются с министерством иностранных дел, как быть в этих ситуациях. Я слышал, что есть такие моменты, где задерживали, потом выпускали. Но вы не думайте, что если с российской стороны сказали выдать, то мы выдали.

- В прошлом году наши коллеги с телеканала "Настоящее время" увидели на сайте президента Кыргызстана указ о предоставлении гражданства республики буквально десяткам россиян, среди которых были довольно известные люди. Это бывшие губернаторы, семьи крупных бизнесменов, связанных с Кремлем и так далее. Тогда многие заподозрили, что это связано с санкциями и желанием части небедных россиян обойти эти санкции. Как вы это объясните?

- Очень многие возвращаются в Кыргызстан. Это наши же русскоязычные граждане, которые какое-то время жили в России. Но поскольку у них там идет мобилизация, многие возвращаются обратно в Кыргызстан. Многие подают на гражданство, и здесь мы не можем отказать. То, что вы говорите о политических, то там раз-два и обчелся.

- Бывший губернатор Тверской области (в 2003-2011 годах. - Ред.) Дмитрий Зеленин, например. Он же явно не из Кыргызстана.

- Они приезжают и открывают бизнес в Кыргызстане. У них семьи там живут. У нас свободная страна. Мы не можем говорить: "Ты русский, мы не можем дать тебе гражданство". Если он хочет стать гражданином Кыргызстана, почему бы и нет? У нас население всего семь миллионов. Мы сейчас начинаем очень крупные проекты. У нас нехватка трудовых ресурсов. Пожалуйста, будьте гражданами нашей страны!

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