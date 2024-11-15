Протестующие в Сухуми прорвались в здание парламента

В столице Абхазии нарастает противостояние силовиков и сторонников оппозиции, требующих отменить инвестиционное соглашение с Россией, а также отставки президента. В ходе столкновений есть пострадавшие.

В столице самопровозглашенной республики Абхазия Сухуми участники массовых протестов прорвались на территорию комплекса правительственных зданий, включающих парламент и президентскую администрацию. Протестующие разрушили забор, прорвали оцепление силовиков и заполнили внутреннюю территорию правительственного комплекса, требуя провести заседание парламента и отклонить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией, заявил в пятницу, 15 ноября, лидер оппозиции Адгур Ардзинба. Позже поступила информация о том, что протестующим удалось войти в здание парламента.

По словам еще одного из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалии, протестующие требуют отставки президента республики Аслана Бжании. "Сейчас территорию вокруг комплекса правительства Бжании контролируют протестующие. Президент покинул здание своей администрации вместе с охраной", - цитирует его слова "Интерфакс". Оппозиционер также указал, что события в Сухуми являются "внутренним делом республики и спровоцированы исключительно антинародными действиями нынешней власти".

К протестующим вышел руководитель Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, он пообещал передать требования президенту. Кроме того, для переговоров к участникам протестов вышли глава МВД Роберт Киут и председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия.

Пресс-служба главы Абхазии уже сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве законопроекта о ратификации инвестсоглашения из парламента.

Пострадали восемь человек

Во время штурма демонстранты бросали в силовиков камни, палки и бутылки, сообщают Telegram-каналы. В ответ силовики применили слезоточивый газы.

По данным Минздрава Абхазии, в результате столкновений протестующих и силовиков пострадали восемь человек, они были доставлены в Республиканскую больницу. После оказания помощи семь из них были отпущены для амбулаторного лечения. Депутаты Народного собрания покинули здание парламента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предварительную информацию.

В тот же день парламент самопровозглашенной республики должен был рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией. Еще до начала рассмотрения протестующие собрались на площади с требованием отменить это соглашение. На видео, которые публикуют различные Telegram-каналы, видно, что люди проломили грузовиком ворота и прорвались на территорию парламента. Силовики в ответ применили дымовые гранаты и другие спецсредства. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба отменил заседание, поскольку депутатам не удалось утвердить повестку дня.

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии разгорелись после подписания в конце октября соглашения с Россией, позволяющего российским компаниям реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован в абхазском парламенте. 11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, о котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении.

Ситуация стала еще более напряженной в последние дни, после задержания 11 ноября пяти оппозиционеров близ Сухуми. Председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц заявил, что все они возвращались "с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности". Задержание оппозиционеров спровоцировало протесты, 12 ноября они были освобождены.