"Грузинская мечта" - за вывод войск из Цхинвали и Сухуми

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" положительно оценила идею о примирении с Абхазией и Южной Осетией, которую высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, одновременно призвав вывести из этих мятежных грузинских регионов российские войска. "Тот факт, что Россия приветствует примирение и будет способствовать ему, безусловно, позитивен. Однако я бы сказал, что после этих заявлений было бы неплохо уже предпринять эффективные шаги", - заявил в воскресенье, 29 сентября, генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Глава "Грузинской мечты" призвал начать разработку плана по выводу войск РФ

Он указал, что "на определенной части территорий" Грузии, "которые являются оккупированными, сегодня размещены российские базы". Поэтому "наряду с этими заявлениями было бы хорошо начать разработку плана действий по выводу этих армейских частей с территории Грузии", цитирует издание Mtavari слова главы правящей партии, обвиняемой в пророссийской позиции.

Политик подчеркнул, что правительство сделает все для примирения с сепаратистскими регионами. "Только через мир и взаимное прощение мы сможем восстановить территориальную целостность и жить вместе", - заявил он.

Между тем в грузинской оппозиции слова Лаврова сочли провокацией. "Лавров, конечно, подтверждает своим заявлением, что согласованно работает с "Грузинской мечтой" и Бидзиной Иванишвили. Для партии очень позорно, что Лавров одобряет желание властей Грузии сотрудничать с так называемыми независимыми государствами, признанными Россией. Большего позора для властей Грузии быть не может", - уверена оппозиционный депутат Тамара Кордзая.

Лавров допустил возможность вывода войск РФ из Абхазии и Южной Осетии

Выступая 28 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров заявил о возможности "сделки" с Грузией по Абхазии и Южной Осетии. Москва готова оказать поддержку в достижении мира между Грузией и самопровозглашенными республиками в случае заинтересованности сторон, отметил он.

Лавров также назвал возможным соглашение об урегулировании многолетнего противостояния в Грузии и указал, что Россия открыта для компромисса, который может привести к выводу ее войск из Абхазии и Южной Осетии. Ранее прокремлевский основатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал, что власти Грузии "найдут в себе силы" извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Его слова спровоцировали протесты в стране.