В Абхазии не ратифицировали договор об инвестициях с РФ

Договор РФ с Абхазией об инвестициях не ратифицирован, никто в "парламенте" не поддержал соглашение.

"Парламент" самопровозглашенной республики Абхазия не ратифицировал в первом чтении проект договора об инвестициях с РФ. Внеочередная сессия прошла во вторник, 3 декабря. "Вопрос не прошел", - сказал "спикер" Лаша Ашуба. Практически все участники голосования высказались против, ни один не поддержал ратификацию.

Депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия "вице-премьеру, министру экономики" Абхазии Кристине Озган, которая, по его словам, подписала "кабальное для республики соглашение", передает ТАСС. "Мы надеялись, что исполнительная власть нас поймет и отзовет это соглашение из парламента. Но этого не произошло. Есть люди, которые причастны к подготовке и подписанию соглашения. Это президент, он ушел в отставку", - приводит слова Кварчии агентство "Интерфакс".

По данным СМИ, к окончанию заседания у "парламента" собрались около 300 человек, выступавших против соглашения.

Договор об инвестициях с РФ

Россия впервые обнародовала проект договора об инвестициях в 2023 году. В конце октября министр экономического развития РФ Максим Решетников и "вице-премьер" мятежного грузинского региона Озган подписали документ в Москве.

Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет "развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха", а также "обеспечивающей инфраструктуры". Документ предполагал льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

Абхазская оппозиция выражала уверенность, что соглашение не принесет Абхазии экономических выгод.

Отставка Аслана Бжании

"Глава" Абхазии Аслан Бжания 19 ноября подал на имя "спикера парламента" региона заявление об отставке.

После отставки управляет регионом "вице-президент" Бадра Гунба.

Лидер оппозиции Адгур Адзинба в интервью российскому изданию "Ведомости" отмечал, что протесты не направлены против Кремля. По его словам, оппозицию не устроили условия инвестиционного соглашения, которое давало мегапреференции российским компаниям на туристическом рынке.

Так, в документе есть пункт о возможности найма иностранцев, которые будут отбирать рабочие места у местного населения, а инвестор может быть освобожден от многолетних налоговых каникул. Это чувствительная сфера для местного населения, подчеркнул Адзинба, так как 70% малых и средних предприятий Абхазии зарабатывают именно на туризме.