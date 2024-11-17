Оппозиция в Абхазии намерена сформировать временный кабинет

Глава Абхазии Бжания заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах. Он пообещал их провести, если демонстранты покинут территорию правительственного комплекса.

Абхазская оппозиция на фоне конфликта с руководством самопровозглашенной республики заявила о намерении сформировать временное правительство в случае отказа уйти в отставку главы Абхазии Аслана Бжании. На этот шаг оппозиционеры пойдут, "чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных органов и не допустить коллапса", заявил в воскресенье, 17 ноября, председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" Тимур Гулия.

Он также сообщил, что в состав временного правительства смогут войти ряд нынешних министров. Между тем, протестующие начали демонтировать возведенную прошлой весной ограду вокруг правительственного комплекса, передает "Интерфакс" со ссылкой на корреспондента. Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что этим забором Бжания хотел "отгородиться от своего народа".

Бжания хочет баллотироваться на досрочных выборах

В свою очередь глава Абхазии указал, что компромисса с оппозицией достичь не удалось. По мнению Бжании, выходом из кризиса могут стать внеочередные выборы главы самопровозглашенной республики, и выразил желание на них баллотироваться. "Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии. Вот такой выход. Еще не поздно этим выходом воспользоваться", - заявил Бжания агентству "Апсныпресс".

Он также вновь призвал протестующих покинуть территорию правительственного комплекса. Затем будут объявлены выборы, пообещал он и выразил готовность в этом случае сложить свои полномочия. "Ничего непоправимого еще не произошло", - добавил он.

Протестующие у комплекса правительственных зданий отвергают предложение Бжании о досрочных выборах и отказываются покинуть комплекс, включающий парламент и администрацию главы республики.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией. Документ позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов".

Сотни протестующих 15 ноября собрались у комплекса правительственных зданий, потребовав отказа от ратификации договора и отставки Бжании. Демонстрантам удалось проникнуть в зал заседаний парламента. Между силовиками и участниками акции начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.