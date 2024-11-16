Глава Абхазии заявил, что не уйдет в отставку

В пресс-службе Аслана Бжании отвергли утверждения, что тот передислоцировался на военную базу РФ. Глава Абхазии отказался уйти в отставку.

Глава самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что не уйдет в отставку - вопреки требованиям оппозиции. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил новостной канал "Апсны Иахьа" в Telegram.

"Президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше", - заявил Бжания, добавив, что не покидал территории самопровозглашенной республики.

Пресс-служба Бжании отвергла утверждения, что после обращения тот передислоцировался на территорию российской военной базы. Бжания находится в родном селе Тамыш, уверяли в пресс-службе.

"Апсны Иахьа" передал, что политик не проводил заседание Совбеза.

Оппозиция: "У Аслана Бжании - час на отставку"

Представитель оппозиции Леван Микаа в свою очередь выдвинул ультиматум: "У Аслана Бжании - час на отставку, или мы придем туда, где он прячется!" Слова оппозиционера привел Telegram-канал "D News Абхазия".

Массовые протесты в регионе спровоцировал инвестиционный договор с РФ.

Сотни протестующих 15 ноября собрались у здания парламента, намеревавшегося ратифицировать соглашение. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Протестующие ворвались в зал заседаний парламента. Помимо отказа от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, они требовали отставки Бжании. По данным Минздрава Абхазии, пострадали не менее девяти человек.

Договор об инвестициях с РФ

Россия впервые обнародовала проект договора об инвестициях в 2023 году. В конце октября министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер мятежного грузинского региона Кристина Озган подписали документ в Москве.

Глава российского Минэкономразвития отмечал, что соглашение поможет "развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха", а также "обеспечивающей инфраструктуры". Документ предполагает льготы и меры поддержки для российских инвесторов.

Абхазская оппозиция считает, что соглашение не принесет Абхазии экономических выгод.

Задержание пяти оппозиционеров

Власти региона позднее завили, что отзовут спорный законопроект.

Ситуация стала еще более напряженной в последние дни, после задержания 11 ноября пяти оппозиционеров близ Сухуми. Председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц заявил, что все они возвращались "с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности".

Задержание оппозиционеров спровоцировало протесты, 12 ноября они были освобождены.