Пашинян идет на разрыв с Путиным и Лукашенко

Премьер-министр Армении делает ставку на мир с Азербайджаном и сближение с Европейским Союзом. В недалеком будущем нельзя исключить и сотрудничества Еревана с НАТО, считает Константин Эггерт.

Никол Пашинян в Европарламенте в Страсбурге Фото: Frederic MARVAUX/EP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит делимитацию границы с Азербайджаном, заявляет о заморозке членства Армении в ОДКБ и возможном выходе из этой подконтрольной Кремлю организации, а также объявляет о том, что не приедет в Беларусь, пока у власти там остается Александр Лукашенко.

А чуть раньше глава ереванского административного района Нор-Норк Тигран Тер-Маргарян в сопровождении посла Армении в Киеве приезжает в Бучу, где они возлагают венки к памятному знаку в честь погибших от рук российских оккупантов, и передают муниципалитету гуманитарную помощь. Гневную реакцию Марии Захаровой на этот визит в Ереване попросту игнорируют.

Пощечина и Минску, и Москве

Раньше даже одной такой новости из Армении хватило бы на несколько недель обсуждения экспертами по Южному Кавказу. Сегодня подобные сообщения идут буквально потоком. Несмотря на демонстрации протеста, Пашинян едва ли не каждую неделю разрывает те или иные связи с Москвой, а теперь еще и с главным союзником Путина - Лукашенко. Так, премьер Армении заявил, что ни он сам, ни официальные представители Еревана не посетят Беларусь, пока Лукашенко остается у власти. Посла Армении отозвали из Минска "для консультаций".

Формальной причиной стали заявления белорусского диктатора об "освободительной войне Азербайджана" против армянских сил в Нагорном Карабахе в 2021-2023 годах. Но столь демонстративный разрыв с Беларусью, которая сегодня стала фактически российским протекторатом, - вызов и Путину. Пашинян не может этого не понимать.

Премьер-министру Армении приходится лавировать. С одной стороны, многие в Армении винят его в "потере Нагорного Карабаха" и налаживании отношений с Азербайджаном "ценой армянских интересов". Например, недавние демонстрации протеста в Ереване были связаны с тем, что в результате делимитации границы четыре села, населенные армянами, отошли Азербайджану. С другой стороны, на руку Пашиняну играет массовое разочарование граждан Армении в России и в Путине. Москве ставят в упрек "отказ защитить Армению против агрессии Азербайджана". Заявленный уход из ОДКБ премьер обосновывает именно этим - мол, зачем состоять в организации, которая не выполняет свою главную функцию? При этом руководство Армении прекрасно знает, что Россия никогда не признавала Нагорный Карабах частью Армении и, стало быть, гарантии безопасности ОДКБ на него не распространялись.

Прощание Еревана с Москвой

Невозможно не сделать вывод: стратегия Пашиняна - шаг за шагом вывести Армению из сферы влияния России и переориентировать страну на сотрудничество с Западом. Потеря Нагорного Карабаха, делимитация границы и предстоящее подписание мирного договора с Азербайджаном - та цена, которую Пашинян, похоже, готов заплатить за стабилизацию ситуации на востоке страны. Договор, с его точки зрения, обеспечит стабильность границы и если не полностью снимет, то существенно уменьшит угрозу военной конфронтации с Баку.

Одновременно Ереван заметно активизирует сотрудничество с Европейским Союзом. Для него существует механизм Восточного партнерства ЕС с тремя странами Южного Кавказа, Украиной, Молдовой и Беларусью. Украина и Молдова сегодня ожидают скорого начала переговоров о вступлении в ЕС, Грузия стала кандидатом на вступление. Правительство Пашиняна рассчитывает провести страну тем же путем, тем более, что агрессия России против Украины усилила внимание ЕС к ее соседям и помощь тем, кто желает дистанцироваться от Москвы. "Пашинян и его команда, как нам кажется, хотят превратить Армению в своего рода аналог Грузии времен Саакашвили, - сказал в беседе с DW информированный европейский дипломат. - Ускоренная модернизация, укрепление связей с ЕС, потенциально - безвизовый режим, как у грузин, украинцев и молдаван". О визовой либерализации на различных встречах ЕС-Армения, действительно, говорят постоянно. Хотя безвизовый режим в ближайшие год-два едва ли введут.

Армения как будущий партнер НАТО? Почему нет

Часть политических сил Армении требует более решительного разрыва с Москвой и сближения с США и НАТО. Пашинян пока на эту тему ничего не говорит. Он знает, что одно упоминание альянса вызывает ярость в Кремле. Однако, если считать, что выход из ОДКБ - дело почти решенное, а восприятие Азербайджана как военной угрозы в Армении сохранится даже после подписания договора с Баку, то сближению с НАТО альтернативы нет. Армения с 1994 года состоит в программе "Партнерство во имя мира" (как, кстати, и Азербайджан) - проекте сотрудничества НАТО со странами, которые, по тем или иным причинам, не претендуют на членство в альянсе. "Партнерство" задумано так, что участники могут идти как угодно далеко в сотрудничестве с НАТО. Для стран Балтии и Центральной Европы оно стало важным этапом на пути к вступлению. Армянские военнослужащие участвовали в операциях в Афганистане, Ираке и Косово. При желании, нарастить связи с альянсом будет несложно. Тем более, что после заключения договора с Азербайджаном, у главного союзника Баку и члена НАТО - Турции - не будет повода возражать против активизации партнерства с Арменией. Более того, перемены в политике Грузии, все более ориентирующейся на Китай и Россию, и авторитарный режим в Азербайджане потенциально превращают Армению в главного союзника альянса в стратегически важном регионе.

В отличие от Грузии, имеющей общую границу с Россией и ставшей жертвой агрессии Москвы в 2008 году, вторгнуться в Армению Путину будет практически невозможно. Армянская оппозиция раздроблена и не способна сместить Пашиняна. Расчет премьера, по видимому, строится на том, чтобы, пользуясь разочарованием армянского общества Россией, создать ситуацию, при которой большинство убедится - тесному партнерству с ЕС и даже НАТО попросту не осталось альтернативы.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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