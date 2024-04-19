Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы

Ереван и Азербайджан предварительно согласовали, как будет проходить часть границы между ними. В результате Ереван передаст под контроль Азербайджана четыре села. Стороны договорились продолжить делимитацию границы.

Армения и Азербайджан впервые договорились о том, как будет проходить часть границы в между ними. Стороны "предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы" между четырьмя населенными пунктами, чтобы привести эти отрезки "в соответствие с границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", заявил МИД Армении в пятницу , 19 апреля. Азербайджанская сторона подтвердила это.

В результате этой договоренности Ереван передаст под контроль Азербайджана четыре села в районе Тавушской области, которые Армения контролирует с начала 1990-х годов, отмечает ТАСС. "Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью", - цитирует агентство комментарий аппарата премьер-министра Армении.

Баку и Ереван договорились в ближайшее время отвести от согласованных отрезков войска и разместить там пограничные службы, а также "согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов".

Войска РФ уходят из Нагорного Карабаха

17 апреля стало известно, что Россия начала выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха - это подтвердили в Кремле. Войска РФ находились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия в результате очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта осенью 2020 года.

В сентябре 2023 года Баку в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной "Нагорно-Карабахской республики". НКР была ликвидирована, спорный регион покинули 120 тысяч армян.

Армения и Азербайджан ведут переговоры по урегулированию конфликта. При этом уже в 2024 году стороны неоднократно взаимно обвиняли друг друга в обстрелах на границе.

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