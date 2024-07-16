Покушение на Трампа: небывалый всплеск насилия в США

Покушение на Трампа: небывалый всплеск насилия в США16 июля 2024 г.
"Это покушение было самым роковым событием, которое только могло произойти в сегодняшней расколотой на два лагеря Америке. Мы должны быть готовы к тому, что насилия станет еще больше". Комментарий американского политолога Яна Бреммера, у которого в сети Х почти 800 000 подписчиков, дает представление о драматических последствиях нападения на Дональда Трампа.
Трампа ранили во время предвыборного митинга в Пенсильвании в субботу, 13 июля. Пуля задела правое ухо, рана оказалась легкой.
18 политических убийств после штурма Капитолия
Тревога Бреммера вполне обоснованна. По данным агентства Reuters, в настоящее время Соединенные Штаты переживают небывалый с 70-х годов прошлого века рост политического насилия. Но в отличие от того времени, указывает Reuters, теперь львиная доля нападений направлена не против собственности или имущества людей, а против них самих.
По данным агентства, после штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа в США зафиксированы 213 актов политической агрессии, в двух трети случаев - с применение физического насилия, 18 из которых закончились смертельным исходом.
Покушение на Трампа было совершено за два дня до начала съезда Республиканской партии, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США. Съезд проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин.
Президенты под прицелом
"Выстрелы в Трампа это следствие терпимости к политическому насилию в нашей стране, - указывает политолог Роберт Пейп из Чикагского университета в интервью британской газете Guardian. - Мы должны понимать, что в качестве мести теперь может быть совершено покушение на президента Байдена".
Согласно исследованию, опубликованному университетом в рамках проекта "Безопасность и угрозы", причины роста насилия кроются в недоверии к политическим деятелям и вере в теории заговора.
Опрос также показал, что возросло число американцев, приветствующих насилие в отношении Трампа - до 10 процентов взрослых жителей США или 26 миллионов человек. В свою очередь 6,9 процента или около 18 миллионов человек говорят, что готовы сами применить насилие во имя Трампа.
Политическое насилие не свойственно Америке?
Политики в США и во всем мире осудили покушение на бывшего президента Трампа, но в социальных сетях по-прежнему бушуют страсти. Появляются все новые и новые версии, выдвигаются все новые и новые обвинения.
"Этот инцидент - не единичный случай, - заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. - Главный нарратив предвыборной кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой".
Представительница демократов Габриэль Ди Гиффордс в свою очередь пытается сбить волну насилия: "Политическое насилие не свойственно Америке, с ним никогда, никогда нельзя мириться", - написала она в сети Х.
Гиффордс сама является жертвой политического насилия. Бывшая конгрессмен была тяжело ранена выстрелом в голову при покушении в январе 2011 года и была вынуждена уйти из политики по состоянию здоровья.
Больше насилия с 2016 года
Покушение на Гиффордс считается своего рода предвестником роста политического насилия в США. С 2016 года, то есть примерно в то время, когда Трамп первый раз баллотировался на пост президента, было зарегистрировано значительно больше инцидентов с применением насилия, говорит Гэри Ла Фри, специалист по криминологии из Университета Мэриленда. Ла Фри создал базу данных по терроризму, в которой собраны случаи политического насилия в период с 1970 по 2020 годы.
В их числе и планировавшееся похищение губернатора-демократа штата Мичиган Гретхен Уитмер, которое было предотвращено ФБР в октябре 2020 года. В базе данных - и нападение на мужа Нэнси Пелоси всего за несколько дней до выборов в США в октябре 2022 года.
В отличие от ученых Чикагского университета, Ла Фри в своем исследовании указывает на то обстоятельство, что "крайне правые и исламистские экстремисты более склонны применять насилие в политических целях, чем левые экстремисты - и в Соединенных Штатах, и во всем мире".
Прошлое возвращается?
Выстрелы в Трампа, пишут в американских СМИ, стали "самым вопиющим актом насилия" со времен покушения на президента США Рональда Рейгана в 1981 году. Это нападение заставляет вспомнить об убийствах президента США Джона Кеннеди в 1963 году и его брата Роберта, который был застрелен во время предвыборной кампании в 1968 году.
Политолог Ян Бреммер встревожен. Он полагает, что "покушение на Трампа стало прелюдией к вспышке политического насилия и социальных волнений в США". Страна, по его словам, сейчас остро нуждается в четком осуждении политического насилия, но Бреммер опасается, "что этого не произойдет".