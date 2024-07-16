Покушение на Трампа: небывалый всплеск насилия в США

После того, как на митинге в Пенсильвании был ранен экс-президент Дональд Трамп, в США опасаются нового всплеска насилия. Ученые уже давно предупреждают об атмосфере агрессии в расколотой на два лагеря стране.

"Это покушение было самым роковым событием, которое только могло произойти в сегодняшней расколотой на два лагеря Америке. Мы должны быть готовы к тому, что насилия станет еще больше". Комментарий американского политолога Яна Бреммера, у которого в сети Х почти 800 000 подписчиков, дает представление о драматических последствиях нападения на Дональда Трампа.

Трампа ранили во время предвыборного митинга в Пенсильвании в субботу, 13 июля. Пуля задела правое ухо, рана оказалась легкой.

18 политических убийств после штурма Капитолия

Тревога Бреммера вполне обоснованна. По данным агентства Reuters, в настоящее время Соединенные Штаты переживают небывалый с 70-х годов прошлого века рост политического насилия. Но в отличие от того времени, указывает Reuters, теперь львиная доля нападений направлена не против собственности или имущества людей, а против них самих.

Дональд Трамп после покушения Фото: Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

По данным агентства, после штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа в США зафиксированы 213 актов политической агрессии, в двух трети случаев - с применение физического насилия, 18 из которых закончились смертельным исходом.

Покушение на Трампа было совершено за два дня до начала съезда Республиканской партии, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США. Съезд проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин.

Президенты под прицелом

"Выстрелы в Трампа это следствие терпимости к политическому насилию в нашей стране, - указывает политолог Роберт Пейп из Чикагского университета в интервью британской газете Guardian. - Мы должны понимать, что в качестве мести теперь может быть совершено покушение на президента Байдена".

Политиков в США ждет расправа? Фото: Gebrüder Beetz

Согласно исследованию, опубликованному университетом в рамках проекта "Безопасность и угрозы", причины роста насилия кроются в недоверии к политическим деятелям и вере в теории заговора.

Опрос также показал, что возросло число американцев, приветствующих насилие в отношении Трампа - до 10 процентов взрослых жителей США или 26 миллионов человек. В свою очередь 6,9 процента или около 18 миллионов человек говорят, что готовы сами применить насилие во имя Трампа.

Политическое насилие не свойственно Америке?

Политики в США и во всем мире осудили покушение на бывшего президента Трампа, но в социальных сетях по-прежнему бушуют страсти. Появляются все новые и новые версии, выдвигаются все новые и новые обвинения.

"Этот инцидент - не единичный случай, - заявил сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. - Главный нарратив предвыборной кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой".

Джон Кеннеди за несколько секунд до своей гибели Фото: AP Photo/picture alliance

Представительница демократов Габриэль Ди Гиффордс в свою очередь пытается сбить волну насилия: "Политическое насилие не свойственно Америке, с ним никогда, никогда нельзя мириться", - написала она в сети Х.

Гиффордс сама является жертвой политического насилия. Бывшая конгрессмен была тяжело ранена выстрелом в голову при покушении в январе 2011 года и была вынуждена уйти из политики по состоянию здоровья.

Больше насилия с 2016 года

Покушение на Гиффордс считается своего рода предвестником роста политического насилия в США. С 2016 года, то есть примерно в то время, когда Трамп первый раз баллотировался на пост президента, было зарегистрировано значительно больше инцидентов с применением насилия, говорит Гэри Ла Фри, специалист по криминологии из Университета Мэриленда. Ла Фри создал базу данных по терроризму, в которой собраны случаи политического насилия в период с 1970 по 2020 годы.

Нападение на муже Нэнси Пелоси было совершено в октябре 2022 года Фото: Drew Angerer/Getty Images

В их числе и планировавшееся похищение губернатора-демократа штата Мичиган Гретхен Уитмер, которое было предотвращено ФБР в октябре 2020 года. В базе данных - и нападение на мужа Нэнси Пелоси всего за несколько дней до выборов в США в октябре 2022 года.

В отличие от ученых Чикагского университета, Ла Фри в своем исследовании указывает на то обстоятельство, что "крайне правые и исламистские экстремисты более склонны применять насилие в политических целях, чем левые экстремисты - и в Соединенных Штатах, и ​​во всем мире".

Прошлое возвращается?

Выстрелы в Трампа, пишут в американских СМИ, стали "самым вопиющим актом насилия" со времен покушения на президента США Рональда Рейгана в 1981 году. Это нападение заставляет вспомнить об убийствах президента США Джона Кеннеди в 1963 году и его брата Роберта, который был застрелен во время предвыборной кампании в 1968 году.

Политолог Ян Бреммер встревожен. Он полагает, что "покушение на Трампа стало прелюдией к вспышке политического насилия и социальных волнений в США". Страна, по его словам, сейчас остро нуждается в четком осуждении политического насилия, но Бреммер опасается, "что этого не произойдет".