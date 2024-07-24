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В Турции задержан подозреваемый в подрыве машины в Москве

Жан Рофе
24 июля 2024 г.

Россиянин, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, задержан в Бодруме, сообщает МВД Турции.

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Взрыв автомобиля во дворе жилого дома в Москве
Взрыв автомобиля во дворе жилого дома в МосквеФото: Social Media via REUTERS

Правоохранительные органы Турции задержали гражданина России, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая в среду, 24 июля, в соцсети X.

Министр рассказал, что имя задержанного - Евгений Серебряков, он прилетел в Бодрум утренним рейсом из Москвы. Мужчина ранее не состоял международной базе лиц, разыскиваемых Интерполом. С требованием задержать его к турецким полицейским обратились сотрудники российского отделения Интерпола, сообщившие, что Серебряков разыскивается по обвинению в теракте.

На основе информации, полученной от России, полицейские провинции Мугла задержали подозреваемого в турецком городе Бодрум днем в среду. Али Ерликая опубликовал видео задержания. На записи видно, как турецкие правоохранители останавливают машину Серебрякова на улице и под дулом пистолетов заставляют его покинуть авто.

По данным Telegram-канала Shot, Евгений Серебряков - уроженец Волгоградской области, ему 30 лет.

Взрыв автомобиля на севере Москвы

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, пострадали два человека - владелец машины и пассажир - предположительно, семейная пара. По данным СМИ, в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, автомобиль принадлежит полковнику ВС РФ, руководителю одного из подразделений Генштаба. Российские СМИ, в том числе "Коммерсант" и "Московский комсомолец", писали, что в автомобиле находился Андрей Торгашов и его жена Майя. При этом Telegram-канал Astra утверждал, что Торгашов работает заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790 в Московской области. Сам Торгашов в разговоре с "РИА Новости" и RT опроверг эти сообщения.

Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на убийство, но, как предполагают СМИ, его могут переквалифицировать на статью о теракте.

Директор ФСБ Александр Бортников после происшествия заявил, что личность подозреваемого в подрыве установлена, но не назвал имени. Бортников также сказал, что подозреваемый успел вылететь в Турцию, и что Москва ведет с турецкой полицией и службами безопасности переговоры о его поимке и последующей экстрадиции в Россию.

 

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