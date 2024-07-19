Украинский политик Ирина Фарион скончалась после покушения

"Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Экс-депутата Верховной рады госпитализировали после выстрела в голову.

На бывшего депутата Верховной Рады и известную противницу русского языка в Украине Ирину Фарион напали во Львове, возле ее дома на улице Масарика вечером в пятницу, 19 июля. Неизвестный преступник выстрелил ей в голову. В тяжелом состоянии с проникающим огнестрельным ранением головы Фарион была госпитализирована. После операции она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме и вскоре скончалась. "Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Первыми о покушении сообщили депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич и львовская журналистка Марта Олиярник. "Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя", - написала Олиярник в Facebook. По информации львовских медиа, у подъезда Фарион в течение двух недель видели молодого мужчину в возрасте около 20 лет.

Полиция продолжает поиски нападавшего. После смерти Фарион Нацполиция переквалифицировала преступление на ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Изначально дело расследовали как покушение на убийство.

Власти Украины и Львова призывают найти причастных к убийству

"Беда", - так отреагировал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Мэр выразил соболезнования семье и всем, кто знал Ирину Фарион. "Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу нужно найти!", - написал также Садовой в своем Telegram-канале и поблагодарил правоохранительные органы за их работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для установления обстоятельств преступления задействованы все необходимые силы Национальной полиции и СБУ. "Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения, и каждый, кто причастен к нападению, должен понести полную ответственность", - подчеркнул Зеленский.

Ирина Фарион боролась против русского языка в Украине

60-летняя Ирина Фарион - филолог-языковед, в 2012-2014 годах была депутатом Верховной рады Украины, входила во Всеукраинское объединение "Свобода". Она известна своей жесткой позицией в отношении русского языка в Украине, политик выступала за полный отказ от использования его как "языка оккупантов".

В России против Фарион в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям в отношении русских в Украине. В ноябре 2023 года СБУ возбудила против нее уголовное дело из-за интервью, где она заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском.