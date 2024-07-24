На севере Москвы взорвался автомобиль с двумя людьми

Внедорожник Toyota Land Cruiser был взорван во дворе жилого дома в Москве. СМИ утверждают, что в машине находился офицер Минобороны России.

В Москве утром в среду, 24 июля, на улице Синявинской взорвался автомобиль, пострадали два человека - владелец машины и пассажир. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело, по какой статье - не уточняется.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на одной из парковок произошла детонация "неустановленного предмета", который был заложен в автомобиле. По ее словам, двух пострадавших госпитализировали.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео подрыва автомобиля. На нем видно, что взрывное устройство сдетонировало после того, как водитель сел в машину и завел ее. По данным Telegram-каналов, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.

СМИ: Владелец машины - офицер Минобороны

Telegram-канал Astra утверждает, что подорванный автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. О том, что в машине был Торгашов, также пишет Telegram-канал "МК: срочные новости". По данным Telegram-каналов, пострадавшему мужчине в результате взрыва оторвало ноги.

Агентство ТАСС подтвердило со ссылкой на правоохранительные органы, что в автомобиле находились его владелец-военнослужащий с супругой, они оба пострадали.

В свою очередь Baza пишет, что во взорванном автомобиле находился офицер ГРУ. В результате взрыва мужчине оторвало ступни, вместе с ним в машине находилась женщина, у нее рваные раны лица, утверждает канал. "Коммерсант" также сообщает, что пострадавший - офицер Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

Между тем жена Андрея Торгашова опровергла информацию, что ее муж пострадал при взрыве автомобиля. По словам Майи Торгашовой, в машине находился другой человек. С самим Торгашовым все в порядке, заявила она в комментарии изданию "360.ru".

Взрыв связан со служебной деятельностью владельца

По данным ТАСС, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. "Коммерсант" предполагает, что впоследствии его могут переквалифицировать на теракт.

Одна из версий взрыва - связанное с профессиональной деятельностью покушение, сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.