Жена журналиста Садыкова обвиняет Астану в покушении на мужа

Совершенная в центре Киева попытка убийства оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова вызвала широкий резонанс в Казахстане. Его супруга заявила DW, что знает имя заказчика покушения на жизнь ее мужа.

Нападение на Айдоса Садыкова произошло во дворе одной из многоэтажек Шевченковского района в центре Киева днем 18 июня. В момент, когда машина супругов Садыковых, за рулем которой находился журналист, заворачивала в сторону придомовой парковки, неизвестный произвел выстрел из пистолета. Пуля попала в висок Айдоса Садыкова, после чего он сразу же потерял сознание.

"Это было нагло, цинично - возле детской площадки. Там сидели наши соседи на лавочках, ходили люди во дворе. Человек этот был уверен в своей безнаказанности. На моих глазах все это было сделано. Один единственный выстрел ему понадобился, он стрелял по движущейся цели. Это был явно обученный киллер", - рассказала DW Наталья Садыкова, которая в этот момент находилась рядом со своим мужем на переднем пассажирском сидении.

Чем известны Айдос и Наталья Садыковы

Айдос и Наталья Садыковы известны в Казахстане с начала 2000-х годов. Айдос руководил Актюбинскими областными филиалами периодически появляющихся и распадающихся оппозиционных партий. Наталья работала в оппозиционной прессе, подробно рассказывая, например, о событиях в Жанаозене 2011 года.

В начале 2014 года из-за постоянного давления и преследований со стороны различных госчиновников, с подачи которых возбуждались уголовные дела, супруги уехали из Казахстана в Украину, где получили политическое убежище. Там же Айдос и Наталья Садыковы открыли YouTube-канал "БАСЕ" ("вот оно как"), в котором постоянно жестко критиковали власти Казахстана. В настоящий момент их канал имеет свыше миллиона подписчиков и входит в число наиболее популярных общественно-политических каналов оппозиционной направленности. В 2023 году с подачи МВД Казахстана супруги Садыковы были объявлены в розыск по статье 174 УК (разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни).

Айдос и Наталья Садыковы Фото: privat

Выход "БАСЕ" приостановлен

По словам Натальи Садыковой, над содержанием YouTube-канала "БАСЕ" и дублирующих его страниц популярных соцсетей они до инцидента в Киеве работали только вдвоем с мужем. Айдос составлял тексты и отвечал за техническую часть, она редактировала и озвучивала видеоконтент.

Сейчас выход "БАСЕ" приостановлен до выздоровления Айдоса, который, как сообщила в разговоре с DW Наталья, в бессознательном состоянии находится в реанимации. "Сейчас главное - состояние Айдоса. Чтобы он выжил, чтобы он вернулся к нам, и чтобы, дай Бог, продолжал работу над каналом... Я могу с ним поговорить. Хотя он мне не отвечает, но я верю, что он меня слышит", - заметила Наталья.

Она уверена, что полиция Украины найдет и исполнителя, и заказчика резонансного преступления. "Для украинской правоохранительной системы попытка убийства Айдоса является серьезным вызовом. На место преступления приезжал глава национальной полиции Украины Иван Выговский. Я с ним разговаривала. Он пообещал мне, что это дело будет на особом контроле, и они будут делать все, чтобы раскрыть его", - рассказала Садыкова.

Наталья Садыкова обвиняет Астану

Вместе с тем, она не сомневается, что следы преступления обязательно приведут в высшие коридоры власти Астаны. "Просто посмотрите - кто основной выгодополучатель того, что Айдоса не станет? Я в этот момент сидела рядом на пассажирском сидении. Что мешало этому киллеру обойти машину и выстрелить в меня? Айдос уже был без сознания, людей киллер не боялся. Но он не сделал этого. Им был нужен только Айдос, - поделилась своим мнением с DW Наталья Садыкова. - Во-вторых, почему я считаю, всё это было сделано по приказу Токаева? Посмотрите на оппозиционное поле Казахстана. Кого не смогли купить, запугали. Кого не смогли запугать, осудили. Все зачищено. Кроме нашего "БАСЕ" не осталось ни одного реально оппозиционного издания".

При этом Садыкова категорически отвергла распространенную, в том числе и среди оппозиционных депутатов казахстанского парламента версию о причастности к преступлению в Киеве "третьих сил" в лице представителей так называемого "старого Казахстана", желающих дискредитировать проводимые Токаевым политические и экономические реформы в стране. "Дискредитировать Токаева, введшего войска ОДКБ во время "Кантара" (январских событий 2022 года. - Ред.) и отдавшего приказ без суда и следствия открывать огонь на поражение по людям, больше, чем он сам это сделал, уже невозможно", - заявила Садыкова.

Реакция официальной Астаны на попытку убийства Садыкова

Между тем инцидент в Киеве не на шутку встревожил официальную Астану. Источники DW в политических кругах Казахстана сообщили, что как только появилась информация о попытке убить Айдоса Садыкова, в руководстве страны сразу же предположили, что основные обвинения будут выдвинуты в адрес действующего президента Республики Казахстан. Дело дошло до того, что на резонансное преступление в Киеве отреагировал сам президент Токаев. Во время своего выступления 19 июня в ходе церемонии вручения наград активным участникам противопаводковых мероприятий он заметил, что все разногласия в казахстанском обществе следует решать исключительно в правовом поле на основе действующего законодательства страны и в соответствии с основными международными нормами. "Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Практически одновременно было распространено и заявление пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали. В нем указывается, что вне зависимости от ранее выдвинутых в адрес Садыкова обвинений власти страны готовы оказать помощь ему и его семье, поскольку они являются гражданами Казахстана.

Какие угрозы были в адрес Садыковых

Впрочем, сама Наталья Садыкова отвергает помощь со стороны властей Казахстана, считая это предложение верхом цинизма и доверяя больше украинской полиции, которая обеспечила Айдосу и его семье круглосуточную охрану.

К тому же, в беседе с DW супруга тяжелораненого в центре Киева оппозиционного журналиста заметила, что ранее они с Айдосом неоднократно получали угрозы со стороны неизвестных лиц. "В последнее время против нас была организована настоящая травля. Наши личные данные, личные данные наших детей, наш домашний адрес были выложены в открытый доступ в интернете. В октябре прошлого года мы нашли под задней балкой нашего автомобиля следящее устройство. Были какие-то странные звонки Айдосу с просьбой встретиться. Айдос в силу своего характера и деятельности всегда ожидал, что может что-то случиться, пытаясь минимизировать риски. Но, к сожалению, уберечься ему это не помогло", - заметила в разговоре с DW Наталья Садыкова.