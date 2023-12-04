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РФ за год получила в два раза больше отказов в экстрадиции

Даниил Сотников
4 декабря 2023 г.

За 2023 год Россия получила 101 отказ на запросы об экстрадиции, годом ранее таких отказов к декабрю накопилось лишь 56.

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Колючая проволока
Фото: Igor Burdyga/DW

Генпрокуратура России за 2023 год получила 101 отказ от иностранных государств на запросы на экстрадицию людей для уголовного преследования или исполнения приговора. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Генпрокуратуры в понедельник, 4 декабря. За аналогичный период прошлого года было получено 56 отказов, писали тогда СМИ.

По данным прокуратуры, 36 отказов были получены по "политическим статьям". Больше всего отказов по ним пришло из Австрии - шесть. Германия и Чехия отказали в экстрадиции по политической статье по пять раз, Польша - четыре, Италия и Кипр - по три раза, Болгария и Словения - по два раза. Всего в этом году российской стороне выдали 126 лиц.

В США, по сообщению Генпрокуратуры, отказали по двум запросам с российской стороны. В первом случае США не выдали человека, обвиняемого в РФ в "организации незаконного вооруженного формирования и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", отчиталось российское ведомство, не приведя других подробностей дела. Во втором случае США отказали в правовой помощи в рамках дела по статье о "фейках об армии" (207.3 УК).

Россия получает отказы в правовой помощи

Помимо отказов на запросы об экстрадиции российская Генпрокуратура сообщила о 37 отказах других государств в оказании правовой помощи. Большинство отказов пришли из Швейцарии - 25 штук.

Латвия объяснила отказ в оказании правовой помощи возможностью нанесения ущерба суверенитету страны. Лихтенштейн не стал помогать по запросу в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "АКБ "Пробизнесбанк", сославшись на политический мотив преследования фигурантов дела.

Число отказов удвоилось

По сравнению с 101 отказом в этом году за 11 месяцев 2022 года, когда началось вторжение в Украину, России отказали в экстрадиции 56 раз, писало агентство РБК. Тогда иностранные государства приняли решение о выдаче в Россию 166 человек, сообщила Генпрокуратура. В 2020 году в Россию были выданы 177 человек, отказано в выдаче 54 человек.

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