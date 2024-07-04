Канье, Жерар и клоуны, или Приключения западных звезд в РФ

Кремль много лет пытается переманить на свою сторону западных знаменитостей. Но, оказавшись в России, они либо выходят в тираж, либо в итоге предают Путина, констатирует Константин Эггерт.

Канье Уэст (он же Йе), фото 2022 года Фото: Ashley Landis/AP Photo/picture alliance

Канье Уэст (он же Йе) сильно разочаровал российскую патриотическую общественность. Нет, не очередными антисемитскими высказываниями - это совершенно не беспокоит Кремль с 7 октября прошлого года. Тогда в Кремле, похоже, перестали по старой кагэбэшной традиции бояться всемогущих Ротшильдов со всепроникающим Моссад, и стали лучше "понимать" террористов из ХАМАС. Поэтому теперь, с точки зрения статусных россиян, зацикленный на еврейской теме американский рэпер может говорить все, что пожелает.

Канье Уэст - за Украину?

Разочарование наступило после того, как выяснилось, что в песне Vultures Йе сообщил всему миру: он имел половой акт с некоей "русской". Ну, имел и имел, до недавнего времени это было бы даже почетно не только для безымянной "русской", но и для всей страны. Ведь накануне минувшего уикенда "прикремленная" светская хроника пребывала в экстазе от прибытия в РФ "самого" Уэста на день рождения модельера Гоши (Георгия) Рубчинского. Мол, никакие санкции нам не страшны, если сам Канье пожаловал в Москву и отобедал с Гошей в таком-то ресторане. За это можно было пренебречь и "традиционными ценностями народов России". Ведь, даже при не очень внимательном прочтении текстов песен рэпера, кокаин, крепкие напитки и проститутки, так сказать, лежат в основе его творчества и сценического образа.

Константин Эггерт

Но, как оказалось, кремлевская общественность допустила роковую ошибку. Жесткий секс с "русской" Уэст имел, как следует из текста песни Vultures , "за Украину". То есть, получается, это был акт русофобской мести со стороны коварного американца. И этот перевертыш смел еще есть российскую еду в компании Гоши в Bosco Cafe при ГУМе! Бдительность проявило движение "Сорок сороков", называющее себя православным. Именно оно обнаружило преступную строчку в Vultures и обратилось в "компетентные органы" с требованием запретить "ублюдку" (так в тексте заявления) в будущем въезжать на территорию России. Требование не лишено смысла, если учесть, что приезд певца в Москву сопровождали слухи о возможном концерте здесь Уэста 6 сентября.

Как Сигал и Монсон присягнули Путину

Лично мне кажется, что ради демонстрации россиянам и всему миру, что "санкции не работают", власти проигнорируют протесты "Сорока сороков" - разумеется при условии, что Уэст действительно захочет приехать. Комическая история с приездом Йе-Уэста достойна пера Марка Твена или Тома Шарпа. И она, на самом деле, характерна. Уже пару десятков лет российский режим пытается любой ценой заручиться поддержкой западных знаменитостей. Помните, как в незапамятные времена Крис де Бург участвовал в записи гимна России?

В последние десять лет Кремль удвоил эти усилия. А результаты вышли скромные. С одной стороны, есть российский гражданин и кавалер ордена Дружбы Стивен Сигал и самопровозглашенный анархист, экс-боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Первый снимает кино про ДНР и что-то там "спецпредставляет" на общественных началах по линии МИД России. Второй отказался от американского гражданства и даже стал доверенным лицом Путина на так называемых "президентских выборах". Первый вступил в "Справедливую Россию", второй рвался в КПРФ (что странно для анархиста), но в конце концов стал муниципальным депутатом в благополучном подмосковном Красногорске. Оба давно вышли в тираж профессионально. Оба - герои мемов в соцсетях. Но это не делает их влиятельными, причем не только на Западе, но и в России. Достаточно погуглить фамилии Монсона и Сигала, чтобы это понять. Оба - тени из прошлого, клоуны, ищущие похвалы Путина.

"Предатель" Депардье

Был и другой друг - Жерар Депардье. Это, конечно, другая величина, не чета Сигалу. Француз - живая история кино, один из немногих европейских актеров известных и в США. Он получил российское гражданство еще до аннексии Крыма, а причиной отъезда с родины было решение французского правительства ввести 75-процентный налог на роскошь. Кадры объятий Депардье и Рамзана Кадырова тогда шокировали многих. Вдобавок, Депардье преследуют обвинения в сексуальных домогательствах, обернувшиеся уголовным преследованием и даже арестом. Разумеется, в России такие обвинения многие отметают с порога - дескать, "нормальный мужик, а его гнобят". Но на Западе это репутационная проблема (хотя и там у Депардье есть защитники).

Однако в истории с Депардье интересно другое: у него, как у многих французов, есть любовь к романтизированной России и ее культуре, но твердых убеждений нет. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году актер резко осудил Кремль . При этом он сказал, что народ России в случившемся не виноват. То есть, получается, виноват тот самый Путин, из рук которого он принял российский паспорт.

В итоге, свой продюсерский центр в России Депардье тихо закрыл. Тоже как-то непатриотично. Если верить многочисленным сообщениям в соцсетях, живет сейчас Депардье, в основном, в Дубае и Стамбуле.

Визит в Россию Канье Уэста заставил вспомнить всех этих персонажей и сделать заключение: не везет Путину на западных "союзников" в сфере масс-культуры. Вот, скажем, Мао Цзедуном восхищался Жан-Поль Сартр, у Муссолини в союзниках был Габриэле д’Аннунцио и даже (до какого-то момента, как Депардье) Черчилль. Сравните с Монсоном, Сигалом и заслуженно забытой не только автором этих строк, но и большинством населения РФ Натальей Орейро.

На этом фоне понятен ажиотаж московских тусовщиков по поводу Йе. Пусть пока мечтают о его концерте в Москве. Но, во-первых, думаю, обслуживающие гастроли Канье компании едва ли захотят рисковать возможными санкциями правительства США. А, во-вторых, стоит ли рисковать? Ведь коварному американцу, живущему скандалами, ничего не стоит выйти на сцену с украинским флагом или крикнуть "Слава Украине!".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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