Помощь Украине: новый Европарламент большинством "за"

В ходе первого пленарного заседания новый состав Европарламента проголосовал за продолжение поддержки Украины и осудил поездку венгерского премьера Орбана в Москву. Но резолюцию поддержали не все.

Первые дебаты на пленарном заседании нового состава Европарламента, прошедшие в среду, 17 июля, были посвящены Украине. В принятой резолюции "Необходимость постоянной поддержки Украины со стороны ЕС" евродепутаты призвали страны-члены Евросоюза "оказывать военную помощь Украине в любой форме до тех пор, пока это будет необходимо". Кроме того, они выступили за снятие ограничений на использование западного оружия против военных целей на территории России.

Недостаточные или несвоевременные поставки оружия Украине "могут свести на нет все усилия", приложенные для отпора российской агрессии, отмечается в документе. Поэтому Европарламент "призывает государства-члены существенно увеличить и ускорить военную поддержку и повысить мощности своей военной промышленности".

Резолюцию поддержали 495 депутатов, 137 высказались "против", 47 - воздержались. Ее текст был подготовлен ​​по инициативе пяти из восьми политических групп Европарламента. Вновь созданная ультраправая группа "Патриоты Европы", третья по величине в ЕП, праворадикальная "Европа суверенных наций", а также представители левых сил резолюцию не поддержали. "Патриоты Европы" и вовсе предложили свой собственный проект документа, который на голосование вынесен не был.

Страны ЕС должны взять на себя обязательства по военной поддержке

Агрессивная война России против Украины является лишь одним из средств, с помощью которых Москва пытается достичь своих целей в противостоянии "с Западом, нашей демократией и нашими ценностями", говорится в резолюции. Поэтому Европарламент десятого созыва повторяет свою позицию, согласно которой "все государства-члены ЕС и союзники по НАТО должны коллективно и индивидуально взять на себя обязательство поддерживать Украину в военной сфере в объеме 0,25% своего ВВП ежегодно". При этом евродепутаты "решительно выступают за снятие ограничений на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, против военных целей на территории России", указано в резолюции.

16 июля евродепутаты переизбрали на должность спикера Европарламента Роберту Метсолу, на следующий день приняли резолюцию в поддержку Украины. Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Что касается политической поддержки Украины, то Европарламент считает, что ее "стабильная интеграция в ЕС представляет собой геостратегическую и демократическую инвестицию в объединенную и сильную Европу". В то же время в резолюции отмечается, что вступление в ЕС - процесс, основанный исключительно на успехах реформ, необходимых для соблюдения критериев членства в ЕС.

В отдельном пункте резолюции депутаты осудили визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, поскольку он являлся "грубым нарушением договоров ЕС и принципов общей внешней политики и искреннего сотрудничества". По мнению евродепутатов, эти нарушения "должны иметь последствия для Венгрии", председательствующей в настоящее время в Европейском совете. Европарламент подтвердил свою поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Правые предлагают разрешить "конфликт в Украине" дипломатическим путем

Тональность проекта резолюции, представленного сопредседателем группы "Патриоты Европы", венгерским евродепутатом Кингой Гал, совершенно иная. В нем, в частности, говорится о том, что каждое государство-член "является суверенным" в принятии решений по оказанию финансовой, военной и дипломатической поддержки третьим странам, в частности Украине. В документе агрессивная война России против Украины называется "конфликтом", не имеющим военного решения. Поэтому, по мнению авторов, "стороны конфликта должны открыть дипломатические каналы для заключения долговременного мирного соглашения".

Кроме этого, в проекте выражается "серьезное беспокойство по поводу тяжелого положения национальных меньшинств в Украине, которые часто становятся объектами необоснованной дискриминации".

Только поддержка Украины гарантирует безопасность в Европе

Помогая Украине, Евросоюз укрепляет собственную безопасность и безопасность своих граждан, заявил представитель "Европейской народной партии", польский евродепутат Анджей Галицкий во время дебатов, предшествовавших голосованию за резолюцию.

"Тот, кто подрывает наши совместные усилия и ограничивает помощь, которую мы хотим предоставить Украине, не имеет права называть себя патриотом", - заявил политик. По его словам, никто в ЕС не должен вести переговоры с Путиным, потому что "это Россия напала на Украину, это Путин отдает приказы убивать детей, поэтому Путин должен быть в Гааге и отвечать перед Международным уголовным судом".

Виктор Орбан и Владимир Путин в Москве, 5 июля Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Испанская социалистка Ираче Гарсиа-Перес не скрывала своего возмущения "миротворческой миссией" Виктора Орбана в Москву. "Несколько дней назад Орбан встретился с Путиным и заявил, что имеет мирный план, о котором никто ничего не слышал, и который в действительности направлен на то, чтобы продвигать российский экспансионизм", - заявила политик. Она подчеркнула, что справедливый мир в Украине возможен только "при безусловном выводе всех российских войск с украинской территории".

Чтобы продемонстрировать поддержку нового Европарламента Украине, немецкий депутат от группы "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) начал свое выступление на украинском языке: "Уважаемые украинские друзья, я обращаюсь к вам в знак нашего единства и незыблемой солидарности". По его словам, с первых дней агрессивной войны России Европарламент "твердо стоит на стороне Украины и на стороне международного права". "Последние выборы (в Европарламент. - Ред.) ничего не изменили в этой позиции", - заявил Лагодниский под аплодисменты зала. Политик убежден, что только поддержка Украины со стороны ЕС может обеспечить безопасность на европейском континенте. Он призвал "больше и активнее" предоставлять Украине боеприпасы, системы ПВО, самолеты и другое оружие.

"Патриоты Европы" и левые боятся "эскалации войны"

В ходе дебатов представители ультраправых сил критиковали едва ли не все пункты резолюции. Сопредседатель группы "Патриоты Европы", французский евродепутат Жордан Барделла назвал войну, развязанную Россией, "несправедливой агрессией" и заявил, что "мы не можем позволить, чтобы российский империализм поглотил Украину".

Жордан Барделла Фото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Вместе с тем он заявил, что резолюция о помощи Киеву "проблематична", поскольку предлагает каждой стране ежегодно выделять в поддержку Украины 0,25% своего ВВП, а также одобряет вступление Украины в НАТО. А это, уверен Барделла, "приведет к эскалации войны". Не согласны "Патриоты Европы" и с критикой в ​​адрес Орбана. Французский политик не видит ничего плохого в том, что Венгрия "пытается открыть с дискуссию" с РФ.

Представители левых сил тоже осуждают действия российских властей, но при этом остаются верны пацифистским взглядам. Так, немецкий евродепутат от группы левых Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) считает, что ЕС должен продолжать поддержку Украины, чтобы остановить войну. Он также критикует Брюссель за то, что тот не вводит эффективные санкции против европейских компаний, продолжающие поставлять элементы для российского оружия.

В то же время немецкий политик убежден, что военная поддержка ЕС не остановит войну, потому что ЕС "не хватает дипломатических инициатив". "Больше оружия - не ответ. Будущее мирной Европы заключается в укреплении международных организаций и разоружении", - заявил Ширдеван.