Глава МИД ФРГ: Визиты Орбана вызвали замешательство в мире

Анналена Бербок в рамках дискуссии о поездках премьер-министра Венрии в Москву и Пекин напомнила, что от имени ЕС в вопросах внешней политики, безопасности и обороны выступает Жозеп Боррель, а не Виктор Орбан.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) подчеркнула важность европейского единства в связи с дебатами в ЕС о последствиях поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. "Сейчас слишком серьезные времена для любых игр", - заявила глава немецкой внешней политики на встрече со своим голландским коллегой Каспаром Велдкампом в Берлине. По этой причине мы не должны "теряться в мелочах, кто куда и когда приглашает". Вместо этого необходимо "сосредоточиться на том, чтобы действовать как единый и решительный ЕС", - приводит слова Бербок агентство dpa.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне объявил, что в ответ на поездки Орбана в Москву и Пекин он бойкотирует встречу министров иностранных дел, запланированную Венгрией в Будапеште. Вместо этого главный европейский дипломат пригласит коллег на встречу в Брюссель после окончания летних каникул. Боррель принял это решение вопреки пожеланиям таких стран, как Германия, Испания и Люксембург.

Бербок напомнила, что именно Боррель, а не Орбан, выступает от имени ЕС в вопросах внешней политики, безопасности и обороны. Неудивительно, что вояжи Орбана "вызвали замешательство среди многих наших партнеров и заинтересованных сторон по всему миру", подчеркнула она. При этом, заявила Бербок, она примет приглашение Борреля на встречу в Брюсселе, поскольку "как подобает дипломату", ездит туда, куда ее приглашают.

Нидерланды также примут участие во встрече в Брюсселе

Велдкамп сказал, что Нидерланды ожидают, что Венгрия, председательствующая в данный момент по ротации в Евросоюзе, будет служить единству ЕС и выступать в качестве честного медиатора. Поездки Орбана были ошибочными, указал глава МИД Нидерландов, было ясно, что Россия - агрессор, а Украина - жертва. По его словам без Украины не может быть никаких переговоров по Украине. Велдкамп также подчеркнул, что с радостью примет приглашение Борреля на встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе.