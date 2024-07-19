Орбан подготовил доклад Евросовету по итогам своих поездок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил доклад на имя главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам своих обсуждений перспектив окончания войны в Украине с лидерами Украины, России, Китая, Турции и экс-президентом США Дональдом Трампом. Этот документ, датированный 12 июля, был опубликован на сайте главы венгерского правительства в четверг, 18 июля.

"По общим наблюдениям, в ближайшем будущем интенсивность этого военного конфликта радикально возрастет", - говорится в докладе. "Я лично убедился, что противоборствующие стороны намерены еще больше втянуться в конфликт и ни одна из них не хочет выступать с инициативами о прекращении огня или мирных переговорах. Поэтому можно предположить, что напряженность не снизится и стороны не начнут искать выход из конфликта без значительного внешнего вмешательства", - указывает Орбан.

Роль ЕС, США, Китая и Турции в урегулировании войны в Украине

По мнению венгерского премьера, на развитие ситуации могут повлиять три глобальных игрока: ЕС, США и Китай. Турция упоминается Орбаном в этой связи как важный региональный игрок и "единственный успешный посредник между Украиной и Россией с начала боевых действий в 2022 году". Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогаом Виктор Орбан провел во время саммита НАТО в Вашингтоне, проходившего 9-11 июля.

Китай продолжит свою политику, направленную на то, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, полагает Орбан. Однако Пекин станет играть более активную роль, только если шансы на успех от этой активности будут почти гарантированными, говорится далее в докладе.

"У Трампа есть детальный план по Украине"

Что касается Дональда Трампа, то главную роль в его предвыборной программе, по оценке Виктора Орбана, будут играть внутренние проблемы США. "Поэтому мы не можем ожидать от него проявления инициативы до выборов", - пишет Орбан. В то же время, по его утверждению, у Трампа есть "детальный план" по достижению мира в Украине и он начнет немедленно воплощать его после победы на выборах.

При этом финансовая нагрузка в плане помощи Украине сместится в сторону ЕС после победы Трампа на выборах, прогнозирует Виктор Орбан. По его словам, нынешняя политика США является "провоенной". Он предлагает пересмотреть поддержку этой политики Евросоюзом. "В нынешней ситуации мы можем найти возможность, имеющую прочную моральную и рациональную основу, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров", - отмечает Орбан.

Предложения Орбана для достижения мира в Украине

В конце доклада Орбан предлагает инициировать дискуссию по следующим предложениям: инициативе по проведению политических переговоров на высоком уровне с Китаем по условиям следующей мирной конференции; возобновлению прямого дипломатического общения с Россией при сохранении текущих контактов на высоком уровне с Украиной; запуске "координированного политического подхода" к глобальному Югу.

"Миротворческая миссия" Виктора Орбана

В начале июля, сразу после того как Венгрия по ротационному принципу стала председателем в Евросовете, премьер страны Виктор Орбан отправился с визитами в Киев, Москву, Пекин и США. Сам он назвал это турне "миротворческой миссией", однако руководство ЕС и лидеры отдельных стран Евросоюза резко раскритиковали его инициативу и подчеркнули, что Орбан не представляет в ходе этих поездок ЕС, а действует исключительно как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал тогда канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X.