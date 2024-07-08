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Берлин: Орбан в своих поездках не выступает от имени ЕС

Даниил Сотников
8 июля 2024 г.

Виктор Орбан в ходе визитов в Киев, Москву и Пекин выступал только как премьер-министр Венгрии, а не как представитель Евросоюза, подчеркнули в Берлине.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Официальный Берлин не рассматривает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве переговорщика от имени Европейского Союза во время его поездок в Украину, Россию и Китай, заявил в понедельник, 8 июля, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Деятельностью, связанной с поездками, которую мы наблюдаем в данный момент, он занимается в качестве премьер-министра Венгрии", сказал Хебештрайт.

Он подчеркнул, что от имени Евросоюза выступают только верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель, и больше никто.

Зарубежные визиты Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в течение последних нескольких дней побывал с визитами сначала в Киеве, потом в Москве, а затем прилетел в Пекин. 9 июля Орбан прибудет в Вашингтон, где примет участие в саммите НАТО. Сам Орбан называет свой тур "миссией мира".

Поездки Виктора Орбана начались спустя несколько дней после того, как с 1 июля председательство в Евросоюзе на полгода перешло к Венгрии. Визит Орбана в Москву проходил "исключительно в рамках двусторонних отношений" и не представлял позицию ЕС, подчеркивал ранее Боррель.

 

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