СМИ Германии о параде в Москве и "Ночных волках" в Берлине

"Путин воспользовался речью в День победы для угроз в адрес Запада"… "Москва празднует победу 1945 года - и войну против Украины"… "Путинский парад - путинская пропаганда"… "Торжества по случаю окончания войны: пророссийские байкеры в Берлине"… "Путинские "Ночные волки" празднуют у памятника в Берлине"…

Это некоторые из заголовков немецких СМИ, которые рассказывают в пятницу, 10 мая, о состоявшемся накануне в Москве военном параде по случаю 79-й годовщины победы СССР над фашисткой Германией и акциях, приуроченных к этому событию в немецкой столице.

Война с "нацистами" и одинокий Т-34

Информационный онлайн-портал первого канала телевидения ФРГ Tagesschau пишет, что Путин воспользовался традиционным военным парадом в Москве для того, "чтобы представить войну в Украине как якобы продолжение войны против нацизма".

Путин на Красной площади. Россия воюет с "нацистами"? Фото: Kremlin.ru/REUTERS

"Российская пропаганда то и дело утверждает, что у власти в Киеве "неонацисты", - напоминает в этой связи газета Kölner Stadt-Anzeiger, - а потому, дескать, своя собственная агрессивная война (России против Украины - Ред.) на самом деле является продолжением войны против фашизма в Европе".

При всей уверенности Путина в успешном исходе российской военной кампании в Украине ее последствия, продолжает газета, заметны и в Москве - военный парад в этот раз был существенно скромнее, а единственным настоящим танком, который смогли увидеть зрители, был старый советский Т-34.

Kölner Stadt-Anzeiger, как и некоторые другие немецкие издания, обращает внимание на тот факт, что "по соображениям безопасности во многих российских регионах военные парады не состоялись, а в приграничных с Украиной Брянской и Курской областях, которые сами то и дело подвергаются обстрелам, вообще не было никаких публичных торжеств".

Кто из зарубежных лидеров приехал на парад

Frankfurter Rundschau пишет, что Путин воспользовался своим выступлением на Красной площади для того, чтобы вновь погрозить Западу. Издание приводит цитату российского лидера о постоянной боеготовности российских войск стратегического назначения и продолжает: "Такое бряцанье оружием - это, очевидно, отражение недовольства Москвы недавно утвержденным пакетом новой многомиллиардной американской военной помощи Киеву. А кроме того - и об этом недавно заявил сам Кремль - это является ответом на рассуждения отдельных западных политиков, не исключающих категорически возможность отправки в Украину войск (НАТО - Ред.)"

Путин и его гости после парада. Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/AP/picture alliance

Еще одна тема - присутствие на трибуне иностранных деятелей, что, по оценке немецких СМИ, очень важно для Путина, желающего продемонстрировать, что война против Украина не привела к изоляции России и ее президента. Корреспондент газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминает, что два года назад, вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины, на параде в Москве вообще не было высокопоставленных представителей зарубежных государств. В 2023 году, продолжает он, приехали только лидеры пяти центральноазиатских государств и премьер-министр Армении.

В этом году Никол Пашинян был в Москве еще в среду, 8 мая, на саммите стран ЕАЭС и встречался с Путиным, говорил с ним о выводе российских военнослужащих и пограничников из различных регионов Армении, но на парад не остался.

На параде, указывает Frankfurter Allgemeine Zeitung, были лидеры опять пяти центральноазиатских государств, Александр Лукашенко, а также "еще некоторые авторитарные правители - из Гвинеи-Биссау, Кубы и Лаоса". Когда, однако, Путин после парада вместе со своими зарубежными гостями пошел возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата, корреспондент газеты заметил георгиевские ленточки только у него самого, а также лидеров Гвинеи-Биссау, Киргизии, Кубы и Лаоса.

По Берлину ездили немецкие "волки"

Из всех мероприятий, приуроченных к 9 мая в Берлине, бульварная газета Bild обратила внимание на самое зрелищное - мотопробег "Ночных волков" по советским военным памятникам в немецкой столице.

"Антизападные байкеры считаются преданными сторонниками российского президента Владимира Путина и пророссийских сепаратистов на востоке Украины", - говорится в репортаже газеты, изобилующего эффектными фотографиями: "волки" у подножия памятнику в Трептов-парке, с восторженной поклонницей в майке с изображением Путина, на крутых черных мотоциклах…

Газета Die Welt называет "Ночных волков" российско-националистическим байкерским клубом и отмечает, что в данном случае по Берлину катались преимущественно члены немецкого филиала клуба Nachtwölfe Germany MC, приехавшие не из России, а из разных городов Германии.

Чем российские байкеры отличаются от западных

Столичная Berliner Zeitung публикует даже обширное интервью со знатоком международной байкерской сцены. Михаэль Альсдорф (Michael Ahlsdorf) написал несколько книг о байкерах и мотоклубах. "Ночные волки", - говорит он, - это точно не байкеры в нашем западном понимании, что в первые годы существования этого клуба приводило к недоразумениям".

На первых порах, по словам Альсдорфа, "Ночные волки" считались возможными партнерами таких западных мотоклубов как Hells Angels или Outlaws. "Но все западные клубы довольно быстро поняли, что "Ночные волки" это нечто совсем другое, что они полностью вдохновлены русской идеей, которая очень религиозна, - говорить Альсдорф. - Западные же байкерские клубы никакого отношения к религии не имеют".

Это выражается и в различных татуировках. У "Ночных волков", например, едва ли можно заметить популярные у западных байкеров вытатуированные цифры 666, поясняет эксперт, поскольку это число считается символом антихриста. Но главное, указывает Михаэль Альсдорф, "в отличие от западной культуры, где байкеры всегда выступают в роли носителей протеста и антикультуры, "Ночные волки" в России - приверженцы русской культуры и играют роль в политике, они готовы служить России и за Россию сражаться".