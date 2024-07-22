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Главы МИД ЕС обсудят "неприемлемые" поездки Орбана

Жан Рофе
22 июля 2024 г.

После переговоров в Брюсселе будет принято решение об участии в августовской встрече министров иностранных дел ЕС в Венгрии, сказал Жозеп Боррель.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (фото из архива)
Жозеп Боррель (фото из архива)Фото: /AP Photo/picture alliance

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в понедельник, 22 июля, обсудят "неприемлемые" поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и позицию его правительства в отношении роли ЕС в Украине. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД в Брюсселе.

По словам Борреля, которого цитирует агентство Reuters, после переговоров будет принято решение о том, как поступить с запланированной на конец августа встречей министров иностранных дел ЕС в Венгрии. Предметом обсуждения станут также заявления главы МИД Венгрии, обвинившего ЕС в содействии продолжению войне в  Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) раскритиковала несогласованные поездки Орбана в Россию и Китай. "Неудивительно", что эти визиты вызвали раздражение у многих, сказала она журналистам по прибытии на встречу в бельгийской столице.

В то же время министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил о намерении участвовать в неформальной встрече в конце августа, отметив важность поддержания диалога с Будапештом. "Игнорирование или нежелание вести диалог было бы ошибкой", - указал он.

"Миротворческая миссия" Виктора Орбана

В начале июля, сразу после того как Венгрия по ротационному принципу стала председателем в Совете ЕС, премьер-министр страны Виктор Орбан отправился с визитами в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Сам он назвал это турне "миротворческой миссией", однако руководство ЕС и лидеры отдельных стран Евросоюза резко раскритиковали его инициативу и подчеркнули, что Орбан не представляет в ходе этих поездок ЕС, а действует исключительно как премьер Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал тогда канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X.

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