  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Еврокомиссия бойкотирует организованные Венгрией встречи

Кирилл Шестаков
16 июля 2024 г.

Европейская комиссия не будет отправлять еврокомиссаров на неформальные встречи министров стран ЕС в Венгрии. Первый визит Комиссии в Будапешт также отменен.

https://p.dw.com/p/4iLbM
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Hatim Kaghat/dpa/picture alliance

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 15 июля, объявила бойкот неформальным встречам в рамках шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС в ответ на неоднозначные визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. ЕК не будет отправлять еврокомиссаров на неформальные конференции министров стран ЕС в Венгрии. Вместо этого Комиссию на этих встречах будут представлять высокопоставленные чиновники.

"В свете последних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, председатель (Урсула фон дер Ляйен - Ред.) решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших государственных служащих только на неофициальных заседаниях Совета", - сообщил представитель ЕК Эрик Мамер. Он также заявил об отмене первого официального визита Еврокомиссии в Венгрию. 

Politico: В ЕС хотят бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии

Ранее издание Politico сообщало, что представители стран Евросоюза собираются бойкотировать неформальную конференцию министров иностранных дел стран ЕС в Будапеште, запланированную на конец августа. Правительство Орбана рассматривает эту конференцию как возможность сформировать внешнеполитическую повестку Евросоюза, отмечает Politico. 

Неформальные встречи министров Евросоюза организует страна, председательствующая в Совете ЕС по ротации. На этих встречах министры 27 стран ЕС обсуждают вопросы конкретной сферы - например, обороны, торговли, транспорта. На встречах, как правило, также присутствует один из 27 членов Еврокомиссии - органа в ЕС, имеющего исключительное право вносить законопроекты в Европарламент.

Критика Орбана за его "миротворческую миссию"

Послы государств Европейского Союза осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушение "буквы и духа" решений ЕС в ходе "миротворческих миссий" Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, сообщило издание Politico 11 июля.

Главу Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, посещая Владимира Путина, Орбан действовал не от лица ЕС, а в рамках "двусторонних отношений" России и Венгрии, поскольку официальное осуждение Евросоюзом российской агрессии против Украины "исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Кремле, июлья 2024 года

Странная "миссия мира" Орбана. СМИ ФРГ о его визите в Пекин

Странная "миссия мира" Орбана. СМИ ФРГ о его визите в Пекин

Провокация перед саммитом НАТО? Венгерский премьер подставляет Зеленского и играет на поле Си Цзиньпина против ЕС? Неожиданная дипломатическая активность порождает много вопросов.
Политика8 июля 2024 г.
Виктор Орбан

Орбан: Путин и Си ждут мирных переговоров РФ и Украины до конца года

Орбан: Путин и Си ждут мирных переговоров РФ и Украины до конца года

Путин и Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между РФ и Украиной состоятся до конца 2024 года. Это следует из отчетов премьера Венгрии Виктора Орбана, с которыми ознакомилась испанская газета El Pais.
Политика10 июля 2024 г.