В ЕС хотят бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии

Недовольство в Евросоюзе вызывает недавняя "мирная миссия" в Россию венгерского премьера Орбана. Венгрия сейчас председательствует в ЕС, но в Евросоюзе хотят в знак протеста провести альтернативную встречу глав МИД.

Представители стран - членов Европейского Союза после спорной "мирной миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию собираются бойкотировать конференцию министров иностранных дел стран ЕС в Будапеште, сообщило в понедельник, 15 июля, издание Politico со ссылкой на источники.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС по ротации до конца года, намерена провести встречу европейских министров иностранных дел 28-29 августа. Эту конференцию, отмечает Politico, рассматривают как возможность для правительства Орбана сформировать внешнеполитическую повестку Евросоюза, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто - оказаться в центре внимания.

Недовольство "мирной миссией" Орбана

Издание связывает решение глав МИД ЕС проигнорировать конференцию в Венгрии с тем, что ранее Орбан препятствовал европейской помощи Украине, обороняющейся от российской вооруженной агрессии, а также ездил в Россию и Китай с визитами, которые не были согласованы с другими членами Евросоюза. Сам Орбан назвал свои поездки "мирной миссией".

Три европейских дипломата, знакомые с планом бойкота, рассказали Politico, что в даты конференции в Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созовет глав МИД ЕС на "официальный" совет. "Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный верховным представителем (Боррелем. - Ред.), то министры не смогут поехать в Будапешт", - пояснил один из дипломатов.

Другой собеседник указал, что, бойкотируя встречу в Будапеште, европейские министры хотят "послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС". План бойкота, по сведениям Politico, уже неофициально обсуждался с рядом стран ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит его всем 27 постоянным представителям Евросоюза.

Несогласованные поездки премьера Венгрии

Виктор Орбан со 2 по 8 июля посетил с визитами Украину, Россию и Китай, где обсудил с лидерами этих стран их позиции по прекращению войны в Украине. 12 июля он также встретился в США с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании, что в случае победы на выборах он прекратит войну за 24 часа.

Politico сообщало, что лидеры Евросоюза раскритиковали Орбана из-за его встречи с Владимиром Путиным. В ЕС пригрозили "практическими последствиями" на тот случай, если Орбан продолжит действовать в том же духе.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг попытки Орбана выступить в качестве миротворца, подчеркнув, что "не все лидеры могут вести переговоры". По его мнению, роль посредника между воюющими сторонами могут сыграть лишь США, Китай и Евросоюз.