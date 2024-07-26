Обвиняемого в подрыве авто россиянина поместят в СИЗО

На видео, распространенном агентством РИА, Евгений Серебряков признался в совершении покушения на военного офицера РФ в Москве по поручению СБУ. Украинская сторона это видео не комментировала.

Гражданину РФ Евгению Серебрякову, которого подозревают в подрыве автомашины российского военного, очно предъявлено обвинение, и после допроса он будет помещен в следственный изолятор. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко.

"В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. Ему предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - заявила Петренко, отметив, что после допроса "он будет помещен под стражу". Ранее в тот же день Серебряков доставлен из Турции в Россию, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы избрал Серебрякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Российские ГосСМИ опубликовали видео с признанием Серебрякова

Госагентство "РИА Новости" распространило видео, на котором Серебряков признается в совершении покушения на российского военного офицера в Москве по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). СБУ на момент публикации этот инцидент не комментировала.

На местами монтированном видео мужчина рассказывает, что в прошлом году его завербовали в украинские спецслужбы и попросили убить "офицера". По просьбе своего украинского куратора он якобы собрал компоненты для изготовления бомбы, а затем установил взрывное устройство под автомобилем избранной жертвы, за что ему было обещано украинское гражданство и "от десяти до двадцати тысяч долларов" в качестве вознаграждения.

Подозреваемый в подрыве машины в Москве был задержан в Турции

Правоохранительные органы Турции задержали Серебрякова двумя днями ранее в курортном городе Бодрум. Как стало известно после задержания, россиянин прилетел туда утренним рейсом из Москвы. Мужчина ранее не состоял в международной базе лиц, разыскиваемых Интерполом. С требованием задержать его к турецким полицейским обратились сотрудники российского отделения Интерпола, сообщившие, что Серебряков разыскивается по обвинению в теракте.

По данным российских СМИ, Евгений Серебряков - уроженец Волгоградской области, ему 30 лет.

Взрыв автомобиля на севере Москвы

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, пострадали два человека - владелец машины и пассажир - предположительно, семейная пара. По данным СМИ, в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, автомобиль принадлежит полковнику ВС РФ, руководителю одного из подразделений Генштаба. Ряд российских СМИ писали, что в автомобиле находился Андрей Торгашов и его жена Майя. При этом Telegram-канал Astra утверждал, что Торгашов работает заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790 в Московской области. Сам Торгашов в разговоре с "РИА Новости" и RT опроверг эти сообщения.

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на "информированный источник", владелец автомобиля - полковник Вооруженных сил РФ. По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.