В Грузии заявили о попытке покушения на Иванишвили

В Службе госбезопасности заявили, что теракт планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и бывшие сотрудники МВД, находящиеся на территории Украины.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в среду, 24 июля, заявила, что расследует дело о покушении на убийство основателя и почетного члена правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. "Следствие идет по факту подготовки теракта и заговора с целью свержения государственной власти", - указывается в сообщении СГБ.

Делу присвоен гриф "секретно". Никаких имен в заявлении не называется, никаких доказательств не приводится. В СГБ лишь отметили, что теракт планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и бывшие сотрудники МВД, которые в данное время находятся на территории Украины. По делу проводятся обыски и допрашиваются свидетели, отмечается в сообщении ведомства.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, уже заявил, что за покушением на Иванишвили стоят те же силы, что и в случае попыток убийства премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. "В последний период было совершено два теракта - один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", - указал глава правительства Грузии.

Кооперация спецслужб Грузии и России

Ранее стало известно, что СГБ Грузии начала вызывать на допрос граждан страны, которые в качестве добровольцев воевали на стороне Украины. По словам одного из них, Надима Хмаладзе, его обвиняют по статьям о государственном перевороте и терроризме.

Комментируя эти сообщения, глава воюющего в Украине на стороне ВСУ батальона "Грузинский национальный легион" Мамука Мамулашвили заявил изданию The Insider, что в России около 300 его бойцов объявлены в розыск. "Это делалось для того, чтобы у грузинского правительства были основания нас арестовывать. Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают синхронно", - подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предотвращенном покушении на Иванишвили, так как не знает деталей этого дела. "Мы считаем, что любое покушение - акт терроризма, тем более на действующих политиков", - отметил он.