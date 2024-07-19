В СК РФ предложили ужесточить миграционное законодательство

Следственный комитет России направил в Госдуму "предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики". Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале в пятницу, 19 июля. Отмечается, что предложения были подготовлены по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Следственный комитет предложил "жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан", добавив новые основания для его изъятия. В частности, изымать паспорт РФ предлагается за "приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления". В СК также предложили признавать отягчающим обстоятельством нелегальное нахождение на территории России при совершении преступления.

Предлагается также целый ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее, - говорится в сообщении. В числе потенциальных мер СК рассматривает процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства, а также запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах" для иностранцев. "Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет", - добавили в Следственном комитете.

В сообщении также отмечается, что ведомством "предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей", нанимающих иностранцев. О каких именно предложениях идет речь - не уточняется.

Володин: Госдума рассматривает 25 законопроектов по миграции

Ранее в тот же день спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что сейчас на рассмотрении в нижней палате российского парламента находится 25 законопроектов, "направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства".

По словам Володина, ГД планирует во втором чтении рассмотреть законопроекты о режиме высылки из РФ мигрантов, которые находятся в ней незаконно. Кроме того, он анонсировал, что Госдума разработает и внесет на рассмотрение проекты федеральных законов "об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции"; "о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса"; а также "об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов".

Власти России ужесточают риторику в отношении мигрантов

Власти РФ постепенно ужесточают риторику в отношении мигрантов после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта, в результате которого 145 человек погибли и 550 получили ранения. В совершении атаки обвиняют уроженцев стран Центральной Азии.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявлял, что некоторых мигрантов в России "используют вслепую", чтобы навредить россиянам, в том числе превращают приезжих в инструменты для осуществления терактов и другой "дестабилизации обстановки". Он призывал в целом ограничить въезд в страну мигрантов на время войны с Украиной.

Кроме того, в регионах РФ вводят ограничения на работу иностранцев в отдельных сферах. Так, 18 июля губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что уже с 1 ноября иностранцам с трудовыми патентами в регионе запретят работать в сферах производства продуктов питания и готовых блюд, розничной торговли, перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте, гостиничного и ресторанного бизнеса, по подбору персонала, обеспечения безопасности, общего, среднего профессионального и высшего образования, физкультуры и спорта.