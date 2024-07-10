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ФСБ утверждает, что предотвратила взрыв на крейсере РФ

Виталий Кропман
10 июля 2024 г.

Российская спецслужба утверждает, что диверсию должен был совершить российский военный, которого пыталось завербовать ГУР Украины. Кроме того, планировалось якобы взорвать трех сотрудников Минобороны РФ

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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Dover Marina

ФСБ РФ в среду, 10 июля, заявила, что якобы предотвратила взрыв на стоящем на ремонте российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Согласно информации ведомства, в марте 2024 года на российского военного, проходящего службу на авианосце, через социальные сети вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом. "В ходе телефонных разговоров он с использованием приемов психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле", - указывается в сообщении пресс-службы.

Как указали в ведомстве, офицер обратился в органы безопасности и дальнейшая его переписка с "Олегом", который якобы заявил, что операция курируется лично главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым, велась под контролем российской спецслужбы. После того, как куратору были переданы видеозаписи с инсценировкой террористического акта на крейсере, всякая связь с ним прекратилась.

Покушение на высокопоставленных военных

Кроме того, в ведомстве отчитались о задержании 30-летнего россиянина, который якобы по заданию украинской разведки готовил покушение на трех высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ. "Задержанный дал признательные показания, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории России за материальное вознаграждение", – отмечается в сообщении.

ФСБ регулярно отчитывается о предотвращении диверсий на территории России, которые якобы планируют украинские спецслужбы. Ни одно из этих заявлений не получило независимых подтверждений.

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