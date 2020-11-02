Коронавирус: в Украине - новый пик суточного инфицирования

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 53 млн человек во всем мире, около 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 37 млн пациентов. DW следит за событиями 13 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 53 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались около 1,3 млн человек, выздоровели свыше 37 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 13 ноября (время московское).
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Германский фонд защиты пациентов резко раскритиковал предложение министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn) в случае крайней необходимости привлекать потенциально инфицированный персонал больниц, врачебных практик и домов престарелых к дальнейшей работе. Председатель фонда Ойген Брыш (Eugen Brysch) назвал эту инициативу «политическим признанием в несостоятельности». Днем ранее Шпан заявил, что если система обеспечения в домах престарелых и клиниках даст сбой из-за режима изоляции и карантинных мер, то персонал, подпадающий под категорию «контактное лицо», может продолжать работу - при условии ежедневной сдачи тестов на коронавирус и ношения масок.
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В Украине - очередной пик суточного инфицирования вирусом SARS-CoV-2: к утру 13 ноября в стране зарегистрировано 11 787 новых случаев заражения. Среди инфицированных - 388 детей и 555 медработников, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. Кроме того, за истекшие сутки 172 человека скончались, 6155 выздоровели. Общее число зараженных с начала пандемии в Украине составило 512 652 человека. За это же время зафиксировано 9317 летальных исходов, вызванных COVID-19. Еще 233 849 человек выздоровели.
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Агентство общественного здравоохранения Швеции признало, что его прогноз по второй волне коронавируса в стране был ошибочным, так как предотвратить усиление эпидемии осенью не удалось. Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предсказывал, что осенью обстановка в стране будет лучше, чем в тех скандинавских странах, которые ввели карантин (Финляндия и Норвегия), за счет выработки коллективного иммунитета. Однако коллективный иммунитет у шведов не возник. Более того - число инфицированных в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой стране Европы.
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В Германии за истекшие сутки выявлено 23 542 новых заражения, общее число инфицированных достигло 751 095, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Это максимальный прирост с начала ведения статистики. С момента появления инфекции в ФРГ скончались 12 200 человек с COVID-19 (суточный прирост 218), выздоровели около 482 000 пациентов.
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Монголия временно закрывает пункты пропуска на российско-монгольской границе, сообщает агентство по внешнеэкономическим связям Тувы. На тувинском участке границы с 23 ноября до 1 апреля 2021 года будет прекращен въезд через автомобильный пункт пропуска Боршоо, а на пунктах Арцсуурь и Тэс эта мера вступит в силу 16 ноября на неопределенный срок. На бурятском участке границу нельзя будет пересечь через автомобильный пункт пропуска Алтанбулаг с 16 ноября до 18 января 2021 года.
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Власти Ирландии уверены, что локдаун будет ослаблен в декабре, заявил заместитель премьер-министра Лео Варадкар. В то же время он рекомендовал согражданам пока не бронировать авиабилеты на католическое Рождество. Ирландия 21 октября первой из стран Евросоюза ввела повторный локдаун. В стране закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры. Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам.
Возбудитель COVID-19 в Ирландии выявлен у 66 632 человек, 1965 больных скончались.
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В Китае SARS-CoV-2 обнаружен еще у 8 человек. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, инфекция с начала вспышки была выявлена у 86 307 человек, количество летальных исходов среди больных (4634) неизменно уже почти 6 месяцев.
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Израиль закупит 8 млн доз вакцины против вируса SARS-CoV-2, разработанной германской биотехнологической фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer. Это позволит вакцинировать почти половину населения, заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Поставки начнутся в январе. Обе фирмы подтвердили соглашение с Израилем, не приведя финансовых подробностей.
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В Москве с 13 ноября вступили в силу новые ограничения, направленные на замедление распространения коронавируса. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение. Рестораны, бары, кафе, ночные клубы, караоке-бары, боулинг-центры и иные развлекательные заведения не могут принимать посетителей с 23.00 до 06.00. Проведение культурных мероприятий приостановлено. Новые меры действуют в течение двух месяцев - до 15 января 2021 года, и следовательно, будут касаться и новогодней ночи.
В Москве выявлено почти 500 000 случаев заражения, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 7643 человека, 70 летальных исходов пришлись на истекшие сутки.
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Продажа билетов принесет муниципальным транспортным предприятиям в Германии в 2021 году на 3,54 млрд евро меньше, чем в 2019-м, пишет деловое издание Handelsblatt со ссылкой на Объединение немецких транспортных предприятий (VDV). Выручка по этой статье в последний перед пандемией год составила 13,3 млрд евро. Их снижение вызвано последствиями распространения инфекции, в том числе локдаунами. Весной падение пассажиропотока достигало 80 процентов, отмечает Handelsblatt.
Хроника пандемии 12 ноября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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