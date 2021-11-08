В Германии опасаются утраты контроля над коронавирусом в школах

Немецкий союз учителей (Deutscher Lehrerverband) на фоне роста заражаемости коронавирусом в Германии опасается утраты контроля над эпидемиологической ситуацией в школах. "Налицо устрашающий уровень заражаемости среди детей и подростков. Большое количество вспышек ковида в школах вызывает у нас серьезную обеспокоенность", - заявил глава союза Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в понедельник, 8 ноября.

"Опасность утраты контроля над эпидемиологической ситуацией в школах огромна. Поэтому мы должны сохранять масочный режим, пока в школах бушует четвертая волна", - подчеркнул он.

Медицинские страховщики: В Германии заразятся все непривитые

В Федеральном объединении касс обязательного медицинского страхования (KBV) полагают, что нынешней осенью и зимой в Германии заразятся коронавирусом почти все непривитые. "Мы увидим, что в ближайшие месяцы, по всей видимости, каждый, кто еще не вакцинировался, подвергнется заражению", - заявил глава KBV Андреас Гассен (Andreas Gassen).

По словам Гассена, от коронавируса не защищают никакие другие меры, кроме коронавируса. "Если люди думают, что они не пойдут на карнавал или будут носить защитные маски в метро и потому не заразятся коронавирусом, то это обманчивое впечатление. В эпидемиологическом отношении мы можем успокоиться лишь тогда, когда действительно большая часть населения будет вакцинирована или переболеет", - указал он, отметив, что доля непривитого населения в Германии в настоящее время составляет 30 процентов.

Между тем социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы, которые сформируют новое правительство Германии, сообщили о намерении представить 8 ноября в бундестаге совместный законопроект о "соразмерных и решительных мерах" по борьбе с коронавирусом. Он должен быть принят еще до истечения срока действия закона об эпидемиологической защите в ФРГ 25 ноября.

Пиковый показатель заражаемости

Показатель заражаемости коронавирусом в Германии за минувшие сутки достиг максимальных значений за все время пандемии в ФРГ - более 200 случаев на сто тысяч населения. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 8 ноября, семидневный коэффициент заражаемости подскочил до 201,1. Самый высокий до сих пор показатель заражаемости - 197,6 - был устаноавлен на пике второй волны пандемии 22 декабря 2020 года.

В RKI, однако, отмечают, что, в отличие от прошлогодней ситуации, сейчас в Германии привито уже много людей, особенно старшего поколения и из групп риска, поэтому система здравоохранения в ФРГ способна выдержать гораздо большее число заражений, особенно с учетом того, что прививка очень хорошо защищает от тяжелой формы ковида.

Прирост новых случаев коронавируса в Германии

По данным RKI, за минувшие сутки в Германии зафиксировано 15 513 новых заражений - заметный прирост по сравнению с показателем недельной давности, когда было зарегистрировано 9658 случаев. Данные на утро понедельника в ФРГ всегда ниже обычных из-за задержек в передаче данных в период выходных. 5 ноября в Германии был зафиксирован пиковый показатель заражаемости за все время пандемии - 37 120 новых случаев.

В целом за все время пандемии в ФРГ коронавирусом заразились уже 4 782 546 человек, 96 558 из них умерли.

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