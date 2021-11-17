Локдаун в Германии снова неизбежен? Рестораторы бьют тревогу

Свинцово-серое ноябрьское небо над Ахеном, городом на западе Германии на границе с Нидерландами и Бельгией. В кафе Cafélysée в самом центре города, рядом с Ахенским собором, ждут посетителей. Белые, аккуратно сложенные салфетки, лежат на мраморных столиках, рядом столовые приборы, бокалы для вина, тарелки для хлеба и закусок. На часах - около полудня, время обеда. Но в заведении пусто. "Обычно в течение дня у нас бывает от 60 до 80 гостей, - говорит владелец ресторана, грек Константин Архонтоглу (Konstantin Archontoglou). - Но с начала ноября каждый день их становится все меньше".

Посетители отказываются от корпоративов и рождественских встреч

Число инфицированных коронавирусом в Германии растет. На протяжении двух недель приходит все больше отказов от рождественских корпоративов и семейных встреч, сетует ресторатор: "Нам отказал один банк. 50 его сотрудников хотели провести у нас корпоративный ужин. Были сделаны заказы на корпоративы в общей сложности на 1500 человек. Но две трети уже аннулированы".

Ахенский ресторатор Константин Архонтоглу

Для баров, кафе и ресторанов декабрь - важнейший месяц в году. Выручка в это время обычно на 50 процентов больше, чем в другие месяцы. На предрождественский период в кафе и рестораны набирают дополнительный персонал. Поскольку на немецком рынке труда не хватает тех, готов работать в этой отрасли, Константин Архонтоглу нанимает персонал из Греции, Испании, Италии и Туниса. Он позаботился о жилье для них, заключил с ними долгосрочные трудовые контракты. "Если вы нанимаете на работу иностранцев, вы должны предложить им трудовой договор минимум на год, иначе нет смысла", - объясняет владелец ахенского кафе.

Но из-за нынешней ситуации ресторатор вынужден приостановить процесс. Те договоры, которые были заключены ранее, он не может расторгнуть раньше времени: "Я не могу сказать людям, что ресторан не приносит прибыль и поэтому они должны отправляться домой. Они в правовом смысле защищены от увольнения". Как покрывать расходы, владелец ресторана пока не знает: "Мы еще не преодолели финансовые последствия прежнего локдауна. Я не плачу себе зарплату уже полгода, а скоро должен начать выплачивать кредит, полученный от государства в период пандемии. Все это очень меня пугает".

Рестораны только для привитых и переболевших

В Ахене пока действует правило 3G. В Германии это означает, что посетить ресторан могут лишь те, кто переболел, привит или протестирован на коронавирус с отрицательным результатом (по-немецки: genesen, geimpft, getestet). Но со следующей недели правила изменятся, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия вводится правило 2G, то есть не привитым нельзя будет посещать рестораны, бары и кафе, даже если они будут иметь негативный тест. Что касается правила 2G+, согласно которому в рестораны и кафе могут приходить лишь привитые или переболевшие, но еще и с отрицательным тестом, Константин Архонтоглу настроен скептически.

В центре Ахена возводят рождественский рынок, но заработает ли он, не совсем понятно

"Если моим привитым гостям придется приносить с собой еще и отрицательный тест, это все усложнит. Слишком много хлопот для них, - говорит ахенский ресторатор. - Прививку многие рассматривают как пропуск, как входной билет. Если и этого будет недостаточно, многие просто будут готовить дома или пользоваться доставкой еды на дом".

Рестораторы вынуждены контролировать посетителей

В 640 километрах от Ахена, в Берлине, правило 2G+, означающее, что привитые или переболевшие все равно должны иметь негативный тест, вступают в силу уже на следующей неделе. Винченцо Береньи, ресторатор из берлинского района Вильмерсдорф, согласен с ним. Но при этом он опасается, что из-за этого уменьшится число посетителей в его заведении Kurpfalz-Weinstuben. "В настоящий момент я пытаюсь предоставить своим гостям возможность делать тест прямо в ресторане. Пытаюсь смотреть вперед, думать и действовать конструктивно", - говорит он.

Винченцо Береньи (слева), берлинский ресторатор

В его берлинском заведении очень серьезно относятся к тому, чтобы посетители соблюдали все антикоронавирусные меры. "Это, конечно, не очень хорошо, потому что часть желающих посетить ресторан, сталкиваясь с контролем, сердится и уходит. Кто-то говорит, что это похоже на пограничный контроль. Кто-то протестует, спрашивая, действительно ли такой контроль является необходимостью. Один мой сотрудник на протяжении вечера должен был проверять посетителей. После этого он сказал, что никогда больше не будет делать такую работу", - рассказывает Винченцо Береньи.

Хуже всего, когда приходится отказывать гостям, если у них нет цифрового сертификата вакцинации, который сейчас требуется в Берлине, продолжает ресторатор: "Такое случается все чаще: людей не пускают, а они потом хотят отомстить, пишут в интернете плохие отзывы о нашем заведении".

Локдаун снова неизбежен?

Как и в Ахене в Берлине тоже отказываются от рождественских корпоративов. Но сокращается и число посетителей в обычные дни. "Вчера мы ждали большую группу гостей, которые заказали жареного гуся. Он уже жарился, когда они позвонили и отказали, - говорит ресторатор. - А в прошлую пятницу не пришли 40 человек, хотя для них были зарезервированы столики, а они и не предупредили, что не придут".

Подобное происходит и в других заведениях. "Я пару дней назад встречался со своими коллегами, никто не знает, что будет дальше", - говорит ресторатор из Берлина. Он полагает, что в декабре снова введут локдаун. "Если цифры будут расти, правительству не останется ничего другого. Но без финансовой помощи государства мы не выживем", - подчеркивает он.

Владелец ресторанного бизнеса в Ахене, в свою очередь, говорит, что локдаун был бы даже кстати: "Если дела пойдут так и дальше, и выручка будет падать, то крупные заведения смогут удержаться на плаву месяца два-три. Я считаю, что будет хорошо, если мы закроемся из-за локдауна, государство будет оплачивать текущие расходы и ситуация постепенно нормализуется".

Константин Архонтоглу у своего кафе в Ахене

Заведение Cafélysée существует благодаря кредитам, которые нужно возвращать. Одно кафе из еще двух принадлежащих ахенскому ресторатору уже закрыто из-за нехватки персонала: "Наши повара во время последнего локдауна уехали в Италию и сейчас работают в Швейцарии или в Австрии, потому что там больше платят".

Все чаще Константин задается вопросом, стоит ли продолжать вести бизнес в Германии. 5 лет назад он приехал из Греции в Ахен. "Коста" - так его называют в кругу ахенских ресторатов - "часть этого города, как белое вино и рыба". Так написали о нем в местной газете. Но все чаще он подумывает о том, чтобы вернуться в Грецию. "Мне 52 года. И на то, что заработал, я могу спокойно жить в Греции лет 30." Но это всего лишь идея. Остаться он все же хотел бы в Ахене.

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