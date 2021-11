Каким европейским странам удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19

Почти каждый день в первой половине ноября 2021 года в Германии фиксируется новый пик числа зараженных коронавирусом. В начале текущей недели число новых случаев инфицирования на сто тысяч человек преодолело порог в 200 случаев, к пятнице достигло 263. Ранее историческим максимумом для этого показателя было 197,6 - в декабре 2020 года. Иными словами, четвертая волна неумолимо обрушилась на Германию, также как и на многие другие страны. Особенно это заметно в северном полушарии, где с приходом холодов заболеваемость начала стремительно расти.

Однако такой печальный тренд актуален не для всех стран. В Израиле, например, на сто тысяч человек в начале этой недели выявили только около 75 случаев COVID-19. При этом именно Израиль первым стал предлагать третью дозу вакцины Pfizer людям из возрастной категории 60+. И как показало исследование, опубликованное в изданииThe New England Journal of Medicine, это дало свои результаты. Те израильтяне, которые получили бустерную дозу вакцины, реже заболевают COVID-19 или переносят его в более легкой форме по сравнению с теми, кто привит всего двумя дозами.

Какие еще страны сейчас борются с пандемией наиболее успешно? Информация ниже получена от немецкого портала Corona in Zahlen, который опирается на свежие данные университета Джонса Хопкинса, и научного онлайн-издания Our World Data.

Испания

Испания на начало этой недели демонстрировала самый низкий показатель заболеваемости в Европе - 31 случай на сто тысяч человек. 80 процентов ее населения полностью вакцинированы. Кроме того, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), 30,1 процента детей до 18 лет в Испании получили как минимум одну дозу вакцины. По этому показателю страна находится на втором месте в Европейском Союзе. Это помогает испанским властям держать уровень заболеваемости под контролем, ведь вспышки коронавируса среди молодежи считаются одним из факторов, подстегивающих распространение COVID-19.

Четвертая волна пришла в Испанию еще весной, однако она оказалась слабее, чем три предыдущие. Как еще ранее отмечал глава координационного центра по предупреждению угрозы здоровью и чрезвычайным ситуациям Минздрава Испании Фернандо Симон, "не похоже, что четвертая волна будет большой или сравнимой по масштабам со второй или третьей".

Мальта

На острове Мальта показатель заболеваемости на сто тысяч человек на начало недели был равен 48,8 случаям. 83,5 процента населения Мальты полностью привиты, что является вторым лучшим результатом в странах ЕС. Такие позитивные показатели отчасти объясняются тем, что у островного государства нет соседей, поэтому Мальте легче изолировать себя от остального мира. Так, в июле власти обязали всех тех, кто прибывает на остров без прививки, соблюдать карантин. При этом признавались сертификаты о вакцинации, выданные только в ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Сейчас Мальта признает сертификаты и некоторых других стран - при условии, что была введена третья доза одной из вакцин, одобренных Европейским лекарственным агентством (EMA).

Швеция

В Швеции на сто тысяч человек в начале недели приходилось примерно 55 случаев заражения. Таким образом Швеция замыкает тройку европейских стран с самой низкой заболеваемостью COVID-19. Однако в Швеции только 68,2 процента населения полностью привито, этот показатель находится рядом со средним значением по Европе - 65,6 процента.

Власти Швеции ввели ряд строгих мер во время второй волны пандемии, среди них - запрет на продажу алкоголя после 20 часов и ограничения по числу покупателей, которые одновременно могут находиться в магазинах. Но ранее, в начале 2020 года, Швеция оставила открытыми рестораны и большинство школ несмотря на то, что уже тогда показатели смертности начали расти. Поэтому к моменту, когда жесткие меры были, наконец, приняты, Швеции уже пришлось дорого заплатить за промедление. Так, к концу октября прошлого года в стране более 15 тысяч человек умерли от коронавируса - в пересчете это 145 смертей на 100 тысяч населения. Это в три раза больше, чем в соседней Дании, и в десять раз больше, чем в Норвегии.

Пункт вакцинации в Стокгольме, открытый в помещении ночного клуба

Португалия

Португалия - яркий пример того, что высокий процент вакцинированных не обязательно говорит о низкой заболеваемости. Страна находится среди мировых лидеров по количеству привитых - почти 88 процентов португальцев вакцинированы. Среди тех, кому меньше 18 лет, процент получивших хотя бы одну дозу является самым высоким в ЕС - 32,5 процента. Однако показатель заболеваемости на сто тысяч человек за 7 дней остается относительно высоким - 68 случаев. Это почти вдвое больше, чем в соседней Испании.

Однако стоит учитывать, что Португалия долгое время была зоной, где COVID-19 распространялся наиболее активно, поэтому текущий уровень заболеваемости можно считать успехом. Ситуация была настолько серьезной, что в феврале Германия высылала Португалии помощь - бригаду военных медиков со специальным оборудованием. Система здравоохранения Португалии была в тот момент крайне перегружена, и аппараты искусственной вентиляции легких и дополнительные кровати были крайне нужны. Сейчас же ситуация изменилась - показатели заболеваемости в Португалии теперь значительно ниже, чем в Германии.

