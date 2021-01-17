 Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19 | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19

В Испании полностью привиты 72,5 процента населения - без давления властей и принудительной вакцинации. Как стране удалось достичь таких завидных показателей - в материале DW.

Вакцинация от коронавируса в Испании

Вакцинация от коронавируса в Мадриде

"Нам завидуют за наши темпы вакцинации", - говорит Амос Гарсия Рохас, глава Испанского общества вакцинации, в интервью телеканалу RTVE. Испания, согласно сведениям ее Минздрава, по доле полностью привитых от коронавируса граждан находится на первом месте среди стран "большой двадцатки". По данным на 7 сентября, 72,5 % населения, или 34 миллиона человек, получили два укола вакцины. Для сравнения: в Германии полностью иммунизированы от коронавируса 61,6% (51,1 млн), в России, по данным на 6 сентября, - 26,7% (39 млн).

И в то время, как в Германии регулярно протестуют противники вакцинации, в Испании до сих пор такое трудно себе представить. Согласно опросу испанской социологической службы CIS, проведенному в мае текущего года, только 6% испанцев принципиально выступали против прививок. По мнению экспертов, решающее значение для принятия вакцинации имеют культурные и социальные причины. Многие молодые люди сделали себе прививку потому, что 55% испанцев в возрасте от 25 до 29 лет все еще живут со своими родителями. Они хотели защитить своих родственников от вируса.

Чувство общности вместо индивидуализма

"В Испании люди считают себя частью сообщества и убеждены, что есть вещи, которые нужно делать не только для себя, но и для окружающих", - сказал недавно эпидемиолог Мануэль Франко из Университета Алькала в Мадриде, выступая на испанском телеканале RTVE. Об этом также свидетельствует тот факт, что по донорству органов Испания уже в течение десятилетий находится на первом месте в Европе, в разы опережая другие страны.

Так, в Испании в прошлом году на один миллион жителей приходилось 38 доноров, а в Германии - только 11. Кроме того, испанцы с высоким доверием относятся к местной системе здравоохранения и к государственным кампаниям по вакцинации. В стране 97% детей привиты от полиомиелита, менингита и гепатита.

Этим доверием обусловлен успех вакцинации от коронавируса в стране, считает эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья, профессор Андалузской школы публичного здравоохранения и бывший исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Тяжелый старт вакцинации

"Тот факт, что в Испании всем гражданам доступна публичная система здравоохранения напрямую без страховых компаний, тоже является важным аспектом", - продолжает Лопес Акунья. Начало кампании вакцинации в Испании было довольно вялым. С февраля по апрель прививались медицинские работники, за ними - полицейские, социальные работники, жители и персонал домов престарелых.

Тем не менее, по информации министерства здравоохранения Испании, только 7% населения были полностью вакцинированы в середине апреля. В Великобритании тогда этот показатель составлял 13%. В мае кампания набрала обороты, и доля полностью вакцинированного населения выросла до 20%. В середине июня она достигла 27%, в июле - 44%, а в сентябре - более 70%.

И сейчас, по данным портала Ourworldindata, Испания находится на седьмом месте в мире после Португалии, Мальты, Исландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Сингапура.

Скорбь по умершим от коронавируса

Эпидемиолог Даниэль Лопес Акунья подозревает, что большая готовность пройти вакцинацию также связана со скорбью по умершим друзьям и членам семьи. "Все потеряли близких во время пандемии, - сказал он испанским СМИ. - Я потерял отца, которому было 94 года".

Испания входит в число стран с одним из самых высоких показателей смертности от COVID-19. Согласно исследованию консорциума C-Mor при Университете Овьедо, опубликованному в июле этого года, в 2020 году в стране был зарегистрирован повышенный уровень смертности по сравнению с 2015-2019 годами.

шприцы для вакцинации

В сентябре в Испании было полностью вакцинировано более 70% населения

Доля умерших от COVID-19 в этой так называемой избыточной смертности составила 68% в Испании, 80% в США и 96% в Великобритании. Хотя уровень смертности в Испании резко упал благодаря вакцинации, как и количество выявленных случаев заражения, эксперты видят проблему в иммунизации еще не вакцинированного населения.

"До сих пор мы все время расширяли группу людей, имеющих право на вакцинацию, когда ее темп замедлялся", - объясняет Хайме Хесус Перес Мартин, представитель общества вакцинации AEV. Эта возможность сейчас исчерпана, в большинстве городов и муниципалитетов уже наступила очередь подростков в возрасте от 12 до 19 лет. "Темпы вакцинации замедлятся, - констатирует Перес. - Оставшиеся 30% не против вакцинации, но они никуда не торопятся".

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:00

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Высокая смертность от COVID-19 и нехватка вакцин в Африке (11.08.2021)  

"Длинная ночь прививок" в Берлине: креативный подход к вакцинации  

Также по теме

BIONTECH Impfstoff SYMBOLBILD / STOCK FOTO COVID 19 SARS-CoV-2 VACCINE Impfung- Impfstoff Stock Bilder vom 22.11.2020 Meerbusch *** BIONTECH Vaccine SYMBOL IMAGE CANE PHOTO COVID 19 SARS CoV 2 VACCINE Vaccine Vaccine Cane Pictures from 22 11 2020 Meerbusch

Вакцинация от ковида: почему не все европейцы хотят делать прививку 17.01.2021

С декабря в Европе проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. О том, как к прививкам от ковида относятся жители разных европейских стран, - в обзоре DW.

Bamberg, Deutschland 12. November 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 12.11.2020 Eine Hand mit Gummihandschuhen haelt eine Impfspritze in den Fingern, Impfung, Impfmittel, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Правда и ложь о COVID-19 и вакцине: фейки, которые можно встретить в Сети 19.11.2020

На фоне второй волны пандемии появилось много новых слухов и ложной информации о коронавирусе и вакцине. DW провела фактчекинг трех распространенных представлений. Что в них правда, а что ложь?

Реклама